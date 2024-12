José Aguilera fue un prospecto de las divisiones juveniles de Colo Colo, al punto que llegó a debutar en el primer equipo, pero esa historia quedó muy lejos y hoy afronta una acusación por violencia de género. En 2018, Héctor Tapia apostó sus fichas y lo hizo debutar con los albos.

Otro que miró positivamente su potencial fue Mario Salas, quien lo llevó a la pretemporada que el Cacique hizo en el exclusivo barrio bonaerense de Pilar. Pero esa historia que prometía muy alto terminó mal en casi todos los clubes que defendió.

Tal fue el caso de Aguilera, quien primero emigró a préstamo a Deportes Puerto Montt. Luego, pasó a San Marcos de Arica, donde su estadía terminó abruptamente: el club decidió rescindir su contrato y el de otros tres jugadores por una indisciplina en medio de la cuarentena que motivó la pandemia por coronavirus.

José Aguilera ante Everton. En la foto enfrenta a Carlos Moreno, portero que en 2024 atajó por el Pachuca en la final del Mundial de Clubes frente al Real Madrid. (Raul Zamora/Photosport).

Estuvo dos campañas en Coquimbo Unido, donde algo de ese talento mostró: en 33 partidos anotó dos goles y regaló cinco asistencias. Pero también tuvo problemas fuera de la cancha: recibió un balazo en una fiesta en Ritoque. “Se pusieron a pelear en una disco y me llegó de rebote. Tenía una herida no tan compleja, la saqué barata”, le contó a La Tercera un mes después de aquella fatídica noche.

Y en A.C. Barnechea dio positivo en un examen de doping sorpresa obligatorio. Recibió un castigo por tener restos de éxtasis y cocaína en la sangre cuando fue testeado. “Es de hasta cuatro años el castigo. Ya va un año y seis meses”, le contaba a AS Chile en septiembre de 2023. También reconocía haber dejado las fiestas y las drogas. Este miércoles 18 de diciembre de 2024 se supo de una acusación de su ex pareja.

Los detalles de la funa contra el ex Colo Colo José Aguilera por violencia de género

El ex Colo Colo José Aguilera fue acusado por violencia de género. Lo hizo Valentina Álvarez a través de su cuenta de Instagram. Con un testimonio dramático. Y fuertes imágenes que dan cuenta de los golpes que describió en el texto.

“Hace unos días quería llevar la fiesta en paz con él, pero no.

Me encantaría mostrar todo lo que él hacía de ‘traficar’, pero no puedo ya que me pueden bajar la cuenta”, escribió en la citada red social. Palabras que introdujeron un texto de dos páginas, fotos y hasta un video en el que se oye claramente cómo Aguilera la llena de insultos.

Y se animó a denunciar. “Hoy me armo de valor. Dejo de lado todo mi amor y cariño por esa persona. No puedo seguir cubriendo la espalda a alguien que me hizo tanto daño sicológico y físico. Todo porque le decía que las amistades que tenía no lo llevaban a ningún lado”, reza la primera parte de ese desahogo.

“Que tenía un futuro por delante. Que no se drogara. Esto que contaré lo guardé más de un mes porque no quería perjudicarlo. Pero el único que perjudicó y dañó fue él. Fue lo más grave que me ocasionó por la droga (keta)”, afirmó Álvarez en alusión a la ketamina, un fármaco sintético considerado droga disociativa.

Todo fue un martes 19 de noviembre. “Vamos a ver el partido de Chile donde un amigo. Después nos devolvíamos al departamento de él, donde vivíamos juntos. Pero él me dijo que no, que quería ir donde los amigos a drogarse. Yo calmada le decía que no, que al otro día tenía prueba y tenía que descansar. Él seguía con que quería ir. Hasta que se empezó a volver loco y comenzó a acelerar”.

“Se salió con la suya. Cuando llegamos a ese lugar me pegó un combo en la boca. Me tuve que ir a urgencias, donde me pusieron seis puntos. Él, en vez de acompañarme, primero fue a drogarse. Luego, a verme. Lo amé con la vida, lo único que quería era que hiciera las cosas bien para volver al fútbol, pero nunca me entendió. Pensaba en él y su hija, pero él nunca pensó en mí”, escribió también Valentina Álvarez. Denunció una deuda de cuatro millones de pesos que tiene José Aguilera con ella y sus hermanos. Y adjuntó muestras gráficas.