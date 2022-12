Como cada año, la Comisión Nacional de Control de Dopaje entregó su recuento de los deportistas investigados o sancionados por doping. Una lista en la que destaca un nombre: José Aguilera. El jugador que estuvo presente en Barnechea durante el 2022, formado en Colo Colo, dio positivo por éxtasis y cocaína y arriesga una dura sanción.

El jugador de 22 años, con pasado en Coquimbo Unido, tuvo un arranque prometedor de carrera en el Cacique, especialmente con Héctor Tapia y Mario Salas, teniendo varias oportunidades en el primer equipo albo, jugando seis partidos entre 2018 y 2019.

Sin embargo, tras lograr bastante continuidad con Coquimbo Unido, este año partió a los huaicocheros, teniendo casi nula participación, jugando solo nueve partidos en total, la mayoría como suplente.

Su caso se encuentra en proceso de investigación, donde el jugador tiene la posibilidad de pedir una contramuestra y tras eso saldrá una sanción definitiva, la cual varía si es que Aguilera muestra colaboración en la investigación. Por lo pronto, de acuerdo a las sustancias investigadas, podría ir entre 2 y 4 años.

Baleado en una botillería

No se trata del primer episodio extradeportivo en el que está involucrado el joven jugador. Y es que en inicios del 2020, cuando vivía sus primeros meses como jugador de Coquimbo Unido, fue alcanzado por una bala a la salida de una fiesta en Con Con.

En esa oportunidad, según explicó a DaleAlbo, "iba en la ambulancia con mi amigo y yo le decía ‘no voy a jugar más’, después llegué al hospital, me vi, no era tanto, así que me tranquilicé".

"La doctora me dijo que estaba bien, que era el que había salido menos grave. Así que me tranquilicé y ya. Estuve un mes en recuperación. Debería haber sido un poquito más, pero yo por querer jugar antes me apuré y decía que no me dolía", agregó.