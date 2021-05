José Aguilera revive el balazo que recibió cuando estaba en Colo Colo: "Le decía a mi amigo 'No voy a jugar más'"

Durante el último año, José Aguilera se ha ganado un lugar en Coquimbo Unido. El joven extremo formado en Colo Colo poco a poco va tomando fuerza en el profesionalismo, siendo una de las piezas de Héctor Tapia en el elenco pirata.

Pero la realidad pudo ser muy distinta años atrás, cuando vivió uno de los episodios más complejos y dramáticos de su vida. A comienzos del 2020, un conflicto a las afueras de una fiesta terminó en una balacera que dejó a varios heridos.

Entre ellos estaba Aguilera, quien no tenía nada que ver en el asunto pero igual recibió un impacto de bala en su muslo izquierdo, teniendo que ser atendido de urgencia. De no haber tenido los cuidados a tiempo, su carrera pudo llegar a su fin.

José Aguilera vive un renacer en Coquimbo Unido. Foto: Agencia Uno

Tiempo ha pasado desde entonces, pero el joven jugador no lo olvida. En conversación con "Semillero albo" de DaleAlbo, el extremo recordó lo ocurrido y contó detalles de cómo fueron sus horas de terror.

"Iba en la ambulancia con mi amigo y yo le decía ‘no voy a jugar más’, después llegué al hospital, me vi, no era tanto, así que me tranquilicé", contó de entrada la ex promesa alba.

Una vez se dio cuenta del nivel de la herida en su cuerpo y al recibir los cuidados correspondientes, logró calmarse. "La doctora me dijo que estaba bien, que era el que había salido menos grave. Así que me tranquilicé y ya".

Posterior a ello llegaron las dudas de lo que podía pasar con su futuro, algo que intentó evitar volviendo antes de tiempo. "Estuve un mes en recuperación. La verdad debería haber sido más, pero yo por querer estar antes me apuré y decía que no me dolía. Quería puro jugar", cerró.