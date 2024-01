Darío Osorio tuvo un 2023 lleno de cambios. El talentoso volante dejó Universidad de Chile para irse al lejano Midtjylland de Dinamarca, donde rápidamente se convirtió en figura, y además tuvo su debut oficial en la Roja adulta. Y no sólo eso: también se casó.

La noticia había pasado desapercibida, pero el mediocampista formado en la U contrajo matrimonio con su polola Catalina Díaz. La joven de 22 años fue quien hizo públicas las buenas noticias: en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía de los anillos de ambos y la fecha en que se casaron (11 de diciembre).

Osorio y Díaz hicieron su relación pública en enero de 2023 a través del mismo medio por el que se conocieron: Instagram. Con el traspaso del jugador al Midtjylland, la además influencer de Tiktok lo acompañó a Dinamarca, donde ambos residen desde septiembre.

El 2023 de Darío Osorio: de la U a Dinamarca

Darío Osorio no tuvo el mejor inicio de 2023. El volante que entonces vestía los colores de Universidad de Chile partió el año con la Roja en el Sudamericano Sub 20, pero fue uno de los grandes criticados ante el desempeño nacional en el torneo. Chile no pudo avanzar ni al hexagonal final y quedó fuera del Mundial.

Luego, su rendimiento no fue el esperado en el Campeonato Nacional 2024. A pesar de que los azules lograron una racha positiva en el inicio del torneo, cayeron en la irregularidad con el pasar de las fecha. Los hinchas esperaban el despertar de Osorio, quien recién anotó su primer gol en junio.

Un gol ante Universidad Católica en el atrasado clásico universitario ilusionó a los hinchas con su despertar. Luego, sumó anotaciones ante O’Higgins (goleada en contra por 5-2) ante Curicó Unido (empate 1-1). Fue después de eso que salió del equipo ante el interés del Midtjylland de Dinamarca.

El volante ofensivo armó sus maletas y, de manera abrupta, dejó la U a fines de agosto. El mismo mes fue presentado en el Midtjylland, que decretó un pago en cuotas de cinco millones de euros por el jugador. Debutó poco después de llegar y desde entonces ha ido alternando en el equipo.

El ex U. de Chile ganó notoriedad con cuatro goles en 10 partidos de la Superliga danesa. Dos de ellos fueron elegidos como los mejores del mes. Además, debutó en las Eliminatorias al Mundial 2026 con la Roja. Sin embargo, cuando empezaba a hacerse un lugar en el equipo de Dinamarca, el torneo tomó una pausa a principios de diciembre y agendó su regreso para la última mitad de enero.

A pesar de que el receso le permitiría participar del Preolímpico Sub 23 con la Roja, el Midtjylland decidió no cederlo para el torneo sudamericano que otorga cupos a los Juegos Olímpicos. Con esto, el 2024 de Osorio empezará recién el 19 de enero con una nueva fecha de la Superliga danesa.

