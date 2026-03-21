Para entrar en el ritmo mundialero, Prime Video anunció el estreno “Bolas Arriba”, una divertida comedia ambientada en la fiesta planetaria del fútbol, una historia cargada de humor, excesos y situaciones inesperadas que prometen sacar carcajadas en plena fiebre por el balón.
La producción es protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, bajo la dirección de Peter Farrelly y se estrenará el próximo 15 de abril a través de la plataforma de streaming, donde estará disponible en más de 240 países y territorios.
La divertida trama de Bolas Arriba
Con un humor deslenguado y cargado de excesos, la historia sigue a Brad (Wahlberg) y Elijah (Hauser), dos ejecutivos de marketing que se embarcan en una arriesgada idea: impulsar un inusual patrocinio de preservativos para la Copa del Mundo.
Sin embargo, todo se descontrola luego de que su irrupción en un partido entre Brasil y Argentina sella el destino de la verdeamarela, provocando un escándalo a nivel global.
A partir de ahí, deberán escapar de fanáticos enfurecidos, criminales y autoridades ambiciosas mientras intentan salvar sus carreras… y salir con vida, como ellos mismo definen “la purga” pero todos contra ellos solamente.
Bajo la dirección de Peter Farrelly y con guion de Paul Wernick y Rhett Reese, Bolas Arriba, de Amazon MGM Studios y Skydance, cuenta con la participación de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Andrew Muscato, Paul Wernick, Rhett Reese como productores.
Revisa el avance a continuación
En síntesis:
- Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser protagonizan la cinta dirigida por Peter Farrelly.
- Prime Video estrenará la película el 15 de abril en más de 240 países.
- La trama involucra un escándalo tras irrumpir en un partido entre Brasil y Argentina.