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Cine

Un mundial, un error y muchas risas: Así es Bolas Arriba, la nueva película de Prime Video

El popular servicio de streaming presentó el esperado tráiler de su nueva película protagonizada por Mark Wahlberg.

Por Andrea Petersen

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La cinta acaba de lanza su primer tráiler.
© Ben Rothstein/PrimeLa cinta acaba de lanza su primer tráiler.

Para entrar en el ritmo mundialero, Prime Video anunció el estreno “Bolas Arriba”, una divertida comedia ambientada en la fiesta planetaria del fútbol, una historia cargada de humor, excesos y situaciones inesperadas que prometen sacar carcajadas en plena fiebre por el balón.

La producción es protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, bajo la dirección de Peter Farrelly y se estrenará el próximo 15 de abril a través de la plataforma de streaming, donde estará disponible en más de 240 países y territorios.

La divertida trama de Bolas Arriba

Con un humor deslenguado y cargado de excesos, la historia sigue a Brad (Wahlberg) y Elijah (Hauser), dos ejecutivos de marketing que se embarcan en una arriesgada idea: impulsar un inusual patrocinio de preservativos para la Copa del Mundo.

Sin embargo, todo se descontrola luego de que su irrupción en un partido entre Brasil y Argentina sella el destino de la verdeamarela, provocando un escándalo a nivel global.

A partir de ahí, deberán escapar de fanáticos enfurecidos, criminales y autoridades ambiciosas mientras intentan salvar sus carreras… y salir con vida, como ellos mismo definen “la purga” pero todos contra ellos solamente.

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Bajo la dirección de Peter Farrelly y con guion de Paul Wernick y Rhett Reese, Bolas Arriba, de Amazon MGM Studios y Skydance, cuenta con la participación de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Andrew Muscato, Paul Wernick, Rhett Reese como productores.

Revisa el avance a continuación

En síntesis:

  • Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser protagonizan la cinta dirigida por Peter Farrelly.
  • Prime Video estrenará la película el 15 de abril en más de 240 países.
  • La trama involucra un escándalo tras irrumpir en un partido entre Brasil y Argentina.
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