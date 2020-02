VER EN VIVO Argentina vs Uruguay por el Cuadrangular Final del Preolímpico Sub 23

Este lunes 3 de febrero se da inicio al Cuadrangular Final del Torneo Preolímpico Sub 23 de Colombia, instancia que busca a los equipos que clasifican a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el primer partido, el Estadio Alfonso López de Bucaramanga recibirá el encuentro entre Argentina y Uruguay.

Argentina llegó a la final del cuadrangular con cuatro triunfos en cuatro partidos, para totalizar 12 puntos con siete goles a favor y apenas dos en contra. Eso sí, no se confían de Uruguay que clasificó gracias a la ayuda de Brasil y de Perú.

La participación de Uruguay en el Grupo B fue irregular, ya que solo consiguió dos victorias, aunque tan solo por la mínima diferencia, lo que habla de un constante déficit cada vez que están frente al arco rival. Ahora, los charrúas se quieren redimir y conseguir el boleto para Asia.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Argentina vs Uruguay por el Cuadrangular Final del Preolímpico Sub 23?

Argentina vs Uruguay se enfrentan por el Cuadrangular Final del Preolímpico Sub 23 hoy lunes 3 de febrero a las 20:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Argentina vs Uruguay por el Cuadrangular Final del Preolímpico Sub 23?

Argentina vs Uruguay por el Cuadrangular Final del Preolímpico Sub 23 será transmitido en televisión por DirecTV Sports, en los canales 610 (SD) 1610 (HD) y 683 (SD) de DirecTV.

#Sub23 | ¡Hoy juega @Uruguay! La Celeste enfrentará a @Argentina, por la 1a fecha del cuadrangular final del Torneo Preolímpico 2020, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. pic.twitter.com/x3rSxOWpSJ — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 3, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Argentina vs Uruguay por el Cuadrangular Final del Preolímpico Sub 23?

Si buscas un link para ver en vivo y online Argentina vs Uruguay por el Cuadrangular Final del Preolímpico Sub 23, podrás hacerlo en DirecTV Play y DirecTV GO.