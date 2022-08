Gustavo Costas refrenda su compromiso con Palestino tras haber sido presentado con Bolivia: "Que haya firmado un contrato no significa nada"

Palestino hizo una fuerte apuesta con el director técnico que escogió para llevar la batuta del plantel profesional. Gustavo Costas llegó a La Cisterna este año para intentar devolver a los árabes a una competencia internacional. Por el momento, el Tino marcha en el quinto lugar del Campeonato Nacional 2022 con 34 puntos, aunque apunta a la Copa Libertadores.

De todas formas, el ciclo del experimentado DT argentino en los tetracolores tiene fecha de caducidad. Al cabo de la temporada, el ex estratego de Alianza Lima de Perú y Guaraní de Paraguay se hará cargo de la selección de Bolivia.

Es más, Costas fue oficializado con un ritual, pues viajó autorizado por la directiva de los Baisanos para ultimar esos detalles. "Quiero agradecerles al presidente y a todo su directorio por haberme dejado ir a Bolivia a firmar mi contrato con la Federación. Es un orgullo que una selección se haya fijado en mí", afirmó el trasandino.

"Quiero decir que por más que haya firmado un contrato, estoy al 100 con el club, estoy metido y con el mismo entusiasmo que cuando llegué. No significa nada haber firmado un contrato con una selección, al contrario. Eso me da más responsabilidad. Siempre estuve comprometido con la dirigencia que me fue a buscar, con mis jugadores y con ustedes", aseguró Gustavo Costas en un video dinfudido a través de las redes sociales oficiales de la institución que hace unos días celebró 102 años de riquísima historia.

Gustavo Costas pide apoyo para el plantel de Palestino

Además de refrendar su compromiso con Palestino, Gustavo Costas pidió apoyo para la plantilla, que por estos días sufre con la fractura del tercer metatarsiano que padece Ariel Martínez, quien estará entre cuatro a seis semanas de baja.

"Tuvimos muchas dificultades en estas semanas, se nos lesionaron dos o tres jugadores por semana. No tenemos un plantel largo y todas las semanas tenemos un problema. Por eso les pido, hoy más que nunca, que apoyen a los jugadores al 100 por 100. Tenemos ocho finales y debemos llevar a Palestino a lo más alto", expresó el estratego de 59 años.