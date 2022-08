Gustavo Costas le manda un palito al arbitraje: "Como Palestino no es el que vende, no se nota tanto"

Palestino estuvo cerca de llevarse un punto como premio de su visita a Colo Colo al estadio Monumental luego de complicarle el compromiso a los casa, que finalmente lograron resolver gracias a un gol agónico de Marcos Bolados que los hace sacar ventaja en la cima del Campeonato Nacional.

Para su entrenador, Gustavo Costas, la igualdad hubiese resultado algo más acorde a lo visto en el terreno de juego. "El empate hubiese sido lo más justo, porque fue un partido muy disputado. Hubo pocas ocasiones de gol en los dos arcos. Tenemos un plantel corto y jugamos de igual a igual al mejor equipo de la tabla. Estoy orgulloso, dejaron todo en la cancha", dijo en conferencia de prensa.

El técnico habló de la temporada en general en la que afirma que los Árabes pudiesen estar mejor posicionados y ahí le lanzó un palo al arbitraje. "El equipo recuperó lo que queríamos jugar, fuimos competitivos. Si no es por el VAR o los árbitros estaríamos más arriba hoy. Como Palestino no es el que vende no se nota tanto. Pero bueno, el objetivo es tratar de subir", puntualizó.

En días recientes, el argentino fue oficializado como nuevo seleccionador de Bolivia, algo en lo que aún no se enfoca. "No me gusta hablar mucho de eso porque ahora estoy en Palestino. Mi condición para ir era quedarme acá, porque más allá de que tengo un contrato y mi firma, tengo mi palabra dada a Palestino".

Costas está con su mente puesta en llevar al club de colonia lo más lejos que tenga a su alcance en lo que falta por disputar en la actual temporada. "Hoy mi cabeza está acá. En estos dos meses y medio que quedan, el objetivo es tratar de llevar a Palestino lo más alto posible", manifestó.