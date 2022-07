Dani Alves es presentado en Pumas y jugará el Joan Gamper en Camp Nou ante Barcelona: "La vida me lo regala"

A sus 39 años, Dani Alves no tardó demasiado en conseguir un nuevo equipo luego de ponerle fin a su corto segundo paso por Barcelona que duró solo seis meses y que terminó luego que el club decidiera no renovar su contrato. Ahora su exitosa carrera seguirá en un destino algo inesperado pues fue fichado por los Pumas UNAM de la Liga MX.

El máximo ganador de títulos de la historia del fútbol da un paso a uno de los equipos más populares del país azteca y este sábado fue presentado en la que será su nueva casa en la que podrá ponerse a tono lo que resta de año de cara a entrar en la nómina de Brasil para el Mundial de Qatar 2022.

El mítico lateral derecho mostró su molestia, recientemente, por su salida del club culé pero ahora tendrá la oportunidad de estar una vez más en el Camp Nou pues el cuadro felino será el rival de los blaugranas en el tradicional trofeo Joan Gamper que se disputará el próximo 7 de agosto.

Para el zaguero esto es una gran motivación. "Al final la vida trata bien a la gente que trata bien a la vida, me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme . Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez, esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato, ¿qué sucede? nada", dijo a TUDN.

Alves usará la camiseta 33 en Pumas y se pondrá a tono para debutar lo antes posible en un equipo que tuvo un muy buen mercado de fichajes pues también logró incorporar a Eduardo Salvio desde Boca Juniors.