Meses atrás, Dani Alves regresó al Barcelona con la misión de levantar a un equipo herido. El lateral fue parte de los refuerzos de Xavi Hernández, pero pese a que para muchos es un ídolo, terminó saliendo en el presente mercado de pases.

El brasileño, multicampeón con la camiseta blaugrana, terminó su vínculo y está buscando club para seguir con su carrera. Aunque no olvida lo ocurrido con los Culé, lanzando duras críticas a la institución por la forma en que lo sacaron.

"No me fui triste, al contrario, me fui contento de haber vuelto al Barcelona. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida", lanzó en entrevista con The Guardian.

De hecho, el lateral recalcó que "desde que llegué dejé muy claro que ya no era un jugador de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconderlas".

Eso no fue lo único, ya que le pegó con todo al club. "Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barça hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario", dijo.

En esa misma línea, explicó lo que le falta al Barça para ser el de años atrás. "El equipo necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera".

Dani Alves descarta el retiro

A sus 39 años y después de haber vestido por última vez la camiseta del Barcelona, para muchos este es el momento ideal para el retiro de Dani Alves. Sin embargo, el jugador opina todo lo contrario y no piensa en colgar los botines. "Hoy estoy desempleado, pero ha surgido cosas interesantes. Estoy estudiando ofertas que reúnan un alto nivel de competitividad".

"Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no... Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia que antes no tenía. Cuando hay un gran partido, los jóvenes se ponen nerviosos y se preocupan, pero yo no", añadió.

Finalmente, Dani Alves insistió en que seguirá jugando. "El último baile es cuando te vas a retirar, pero creo que seguiré bailando. Un baile siempre es bienvenido, sin importar el lugar y el baile. Yo no pienso así. Y el último baile ya se ha hecho. Es mejor crear un nuevo capítulo, una nueva serie. Es otro capítulo de mi vida".