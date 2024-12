Días atrás se hablaba de como Red Bull Racing y en específico Christian Horner le cerraba las puertas a la llegada de Franco Colapinto a algunas de las dos escuderías de RB, asegurando que “tenemos un gran grupo de talentos dentro del equipo junior”.

No obstante, en las últimas horas nuevas fuentes aseguran que se podría abrir un nuevo cupo en la escudería austriaca, ya que la presencia de Sergio ‘Checo’ Pérez no está asegurada para 2025, a pesar de haber sido confirmado por ellos mismos en el pasado mes de junio.

¿Se va Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull Racing?

De acuerdo a información publicada por ESPN, nuevas fuentes aseguran que Red Bull habría decidido dejar ir al piloto mexicano después del Gran Premio de Abu Dabi , última carrera de la temporada 2024.

Esta información se suma a las palabras dichas por el propio Horner en el pasado premio de Qatar, quien no se mostró indiferente al bajo rendimiento del azteca, señalando que “Voy a dejar que ‘Checo’ saque sus propias conclusiones, nadie lo obliga de un modo u otro”, agregando que “Obviamente no es una situación agradable para él”.

Si bien Sergio Pérez, tiene actualmente contrato para 2025, fuentes señalan que eso no significa que no pueda ser despedido, debido a que también está la opción de ser trasladado a un rol más amplio, una especie de embajador. Situación que, por ejemplo, RB quiso hacer con Daniel Ricciardo al sacarlo del equipo junior, no obstante, el australiano declinó la oferta.

¿Llegará Colapinto a Red Bull? Lo cierto es que todo parece indicar que no , porque el nombre que los expertos lo ven con más posibilidades de pasar a la escudería mayor es Liam Lawson , neozelandés de 22 años y quien justamente reemplazó a Ricciardo desde el Gran Premio de Estados Unidos en RB.

Liam Lawson asoma como el piloto con más oportunidades de quedarse con el asiento de ‘Checo’. (Foto: Getty)

¿Cuándo se conocería la decisión? El mismo medio señala que todo se decidirá finalmente el próximo lunes 9 de diciembre, fecha donde ‘Checo’, Christian Horner y el asesor de carreras, Helmut Marko, se reúnan.

