A tres días de ser presentado como refuerzo, el chileno Williams Alarcón hizo su debut con Huracán, y fue dupla de Rodrigo Echeverría, en su visita a Talleres de Córdoba, por la segunda fecha del Grupo A en la Copa de la Liga Argentina.

El ex Unión La Calera no necesitó de tiempo para adaptarse, pues su técnico Diego Martínez lo mandó a la cancha para enfrentar al cuadro de Matías Catalán y Bruno Barticciotto, que no fue citado.

¿Cómo le fue a Huracán de Alarcón y Echeverría ante Talleres?

Alarcón y Echeverría fueron puestos en Huracán como dupla de contención, siendo los mejores evaluados del equipo, que en el minuto 41 fue sorprendido por la anotación de Nahuel Bustos para Talleres.

Dos minutos después, a los 43′, el Globo consigue el empate, de la mano del uruguayo Matías Coccaro, en una acción iniciada por Williams Alarcón.

En el segundo tiempo, Matías Catalán es reemplazado en los 64′ por Lucas Suárez, y ve desde el banco cómo Talleres se lleva la victoria ante Huracán, gracias al gol de Juan Rodríguez en el minuto 89.

¿Cómo queda Huracán de Alarcón y Echeverría en la tabla de posiciones?

Producto de esta derrota, Huracán de Echeverría y Alarcón se queda con tres puntos en el Grupo A en Copa de la Liga, mientras que en la tabla anual queda en la 27° y penúltima posición con 28 puntos, en zona de descenso directo; mientras que Talleres de Catalán y Barticciotto es el líder del Grupo A con seis unidades.