Erick Pulgar le dio un problema grande a Jorge Sampaoli. Y, de hecho, el DT argentino no podrá contar con el antofagastino en el gran clásico de Flamengo. La molestia muscular que sacó al antofagastino de la revancha ante Athletico PR por los cuartos de final de la Copa de Brasil sigue siendo un dolor importante.

El mediocampista de la selección chilena sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho. Y no alcanzó a recuperarse para el gran duelo ante Fluminense, que será local en el mítico estadio Maracaná por la 15° jornada del Brasileirao. El duelo se jugará a las 15 horas de este domingo 16 de julio.

“La comisión médica de Flamengo espera el resultado del examen para saber la gravedad de la lesión”, informa el periodista Venê Casagrande. Por cierto, el inconveniente físico le llega al ex jugador de la Fiorentina en el peor momento, pues había logrado erigirse como una pieza clave del Mengao.

Erick Pulgar dos más: las bajas para el clásico que debe paliar Flamengo

Erick Pulgar no jugará en el clásico ante Fluminense, que puede servirle a Flamengo para descontar distancia a Botafogo, cómodo líder del Brasileirao. Pero el ex Bologna y Fiorentina de Italia no es el único que Jorge Sampaoli deberá reemplazar ante la escuadra adiestrada por Fernando Díniz.

Lo más probable es que el reemplazo de Pulgar sea el mismo que jugó el desenlace de la llave ante el Furaçao: Thiago Maia, uno de los que tuvo que ver en la poca acción de Vidal para Flamengo en los últimos duelos.

Otro que no podrá jugar es el espigado defensor central Fabrício Bruno, quien está suspendido. Lo mismo ocurre con el lateral izquierdo Ayrton Lucas, quien ya se estrenó con la selección absoluta de Brasil. ¡Tres bajas que duelen mucho a Jorge Sampaoli para el Flu-Fla!