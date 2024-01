Rodrigo Holgado tuvo un debut de ensueño en el fútbol de Colombia. Su estreno oficial con el América de Cali fue en un clásico ante el Atlético Nacional. Sólo tardó tres minutos en hacerse presente en el marcador para el cuadro Escarlata, que se impuso por un contundente 4-1 ante el elenco de Medellín.

Todo comenzó muy bien para los anfitriones: Adrián Ramos abrió la cuenta gracias a un potente remate fuera del área cuando se jugaban 25′. El 2-0 llegó por un error grosero entre el defensor central Sergio Mosquera y el golero Harlen Castillo.

El zaguero quiso despejar un balón, pero no hizo más que dejar fuera de foco al portero de Atlético Nacional. Fue así que Andrés Sarmiento le sacó el máximo rédito a esa situación y marcó con un toque de pecho a la pelota. Corrían 63′ cuando César Farías mandó al campo de juego a Holgado en lugar del autor de la segunda diana de la Mechita.

Y el ex delantero de Coquimbo Unido, que estuvo muy cerca de reforzar a Universidad de Chile en este mercado de pases, tuvo una influencia inmediata. Aprovechó un preciso tiro de esquina de Ever Valencia e hizo todo lo demás: un cabezazo en palomita en el primer palo que dejó sin opción posible a Castillo: alcanzó a tocar el balón, pero no a evitar que se enredara en la portería.

Celebró con una alusión muy directa a su último club: se tapó un ojo, como un pirata. Un recuerdo claro a un lugar donde supo sentirse como en casa. A un Barbón de traje aurinegro que lo cobijó como si siempre hubiese sido uno más de los suyos. El defensor central Bernardo Espinosa descontó y Ever Valencia puso el definitivo 4-1.

El debut de Rodrigo Holgado con la camiseta del América de Cali, que venció 4-1 en el clásico ante Atlético Nacional de Medellín por la primera fecha, tuvo repercusión en varios ex compañeros del argentino. Uno fue el uruguayo Diego Coelho, con quien coincidió en Curicó Unido.

Pero también hubo un par de Coquimbo Unido que estuvieron pendientes al estreno de Holgado. Uno fue Diego Sánchez, quien compartió su alegría a través de su cuenta de Instagram. “Bastaron 2 minutos, amigo. Grande turro”, le escribió el Mono en una de sus historias.

Otro que mostró su felicidad fue su compatriota Salvador Sánchez, zaguero de los aurinegros. Compartió un pantallazo de una conversación por WhatsApp en la que Rodrigo Holgado anticipó que haría un gol. “Manifieste, turreque”, escribió el defensor, un indiscutido en las oncenas de Fernando Díaz.

Mientras tanto, Rodrigo Holgado también fue feliz junto a un talentoso enganche colombiano con el que juega en América de Cali: Edwin Cardona. De hecho, el atacante que también militó en Audax Italiano subió una fotografía con una sonrisa de una oreja a la otra junto al zurdo. Comienza a pagar con goles de inmediato su arribo a la máxima categoría del fútbol colombiano.

