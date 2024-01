Rodrigo Holgado se despidió de Coquimbo Unido y del fútbol chileno. El goleador pirata del 2023, y que además estuvo en la lista de deseos de Universidad de Chile y Everton, será refuerzo de América de Cali. En sus redes sociales, el atacante dedicó un emotivo adiós al Pirata.

“Llegó el momento de despedirme de Coquimbo Unido, de su gente y de una ciudad que me hizo vivir los mejores dos años de mi carrera, cumpliendo objetivos grupales e individuales, logrando cerrar la temporada en competencia internacional que es el lugar donde tiene que acostumbrarse a estar”, dijo.

“Gracias a todos los que compartieron este año maravilloso e hicieron que sea tan importante para mí, compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, utileros, y a toda la gente que trabaja en el club que siempre estuvo con nosotros ayudando y haciendo que no nos falte nada”, siguió.

“No me olvido de la gente que cada partido, a pesar de todo, siempre estuvo apoyando en los malos y buenos momentos. Esto no es un adiós sino que es un hasta luego, porque aún me quedan cosas pendientes con esta camiseta que es la más linda de Chile. Les deseo lo mejor para este 2024 y por siempre estaré agradecido y feliz de vivir tantos lindos momentos con estos colores”, cerró.

La teleserie de Rodrigo Holgado, la U y Everton

Rodrigo Holgado, quien cumplió su préstamo desde Gimnasia, estuvo en carpeta de dos equipos del fútbol chileno para 2024: mientras Coquimbo Unido no hizo uso de su opción de compra, Universidad de Chile y Everton protagonizaron una verdadera teleserie por el delantero. Finalmente, terminó en nada.

El goleador coquimbano era el artillero que Gustavo Álvarez quería para la U y se habló de negociaciones avanzadas para concretar su fichaje a través de una cesión. En el camino apareció Everton y el Grupo Pachuca, los que buscaron comprar el pase del jugador y ofrecían un contrato por tres años.

A pesar de sus intentos, ninguno de los equipos chilenos concretó su deseo de contar con Holgado. América de Cali pagó 350 mil dólares a Gimnasia para tenerlo, según detalló la prensa argentina, y el fútbol colombiano será el próximo destino del delantero nacido en Buenos Aires.

Según la prensa colombiana, Holgado llegará este miércoles 10 de enero a Colombia. Primero, pasará por Santiago para hacer unos trámites personales. La despedida ya está hecha y al delantero sólo le falta ser presentado en su nuevo club.

