¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Está ha sido la pregunta que más debate ha generado en los últimos años. Ambos jugadores protagonizan la disputa por el trono como el mejor jugador de la historia.

Pero ahora se sumó una nueva variante y que pone en duda la candidatura del portugués y del argentino. Así al menos lo postuló Diego Forlán que reveló la mayor falencia que presentan los dos astros mundiales.

“Me llama la atención que a mí no me ponen entre los rematadores. La diferencia con todos es que yo le pegaba de derecha y de izquierda. Los goles los hacía de derecha y de izquierda”, expresó según consigna el medio TN.

¿Cuál es el talón de Aquiles de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

Tras ello, deslizó la falencia de CR7, con quien fue compañero en el Manchester United en la temporada 2003. “Él no le pegaba a la pelota tan lejos como yo. Lo hacía muy bien, pero cerca del área. Te puedo nombrar muchos goles míos con zurda desde 35 metros”, expresó el uruguayo sobre el talón de Aquiles de Cristiano Ronaldo.

Luego apuntó a Lionel Messi, a quien también detalló que no se atreve a pegarle de media distancia. “De pelota quieta hace muchos goles, pero de pelota en movimiento no busca tanto. A mí me encantaba de pelota en movimiento, pero con una gran diferencia con respecto a muchos pegadores: yo le pegaba con las dos”, aseguró “Cachavacha”.

Ahora el uruguayo fue sincero para elegir a su jugador favorito. Aunque recalcó que esto podría cambiar. “Para mí Lionel es el mejor. Pero hace años que Messi y Ronaldo juegan el uno contra el otro y seguirán así por muchos años más. Quizás todavía hay tiempo de que nos hagan cambiar de opinión”, sentenció.

