Argentina fue campeón del mundo en Qatar 2022, pero lo hizo con una mancha: el volante Alejandro Gómez, que jugó de titular dos partidos, estaba con doping positivo por un control realizado en España.

En entrevista concedida a Clank, podcast que conduce Juan Pablo Varsky, señaló el detalle de la situación que lo afectó duramente.

“En España no hay doping después de los partidos como en la Champions, en Italia o en otras ligas”, es lo primero que relata para entender lo que pasó luego de un partido de su club, el Sevilla, ante Real Madrid.

“Yo llego a la madrugada de Sevilla y me voy a dormir. Generalmente, yo me tomo una pastilla después de todos los partidos porque me cuesta mucho dormir. Me agarra un ataque de tos a mitad de la noche y le pido a mi mujer que me dé un jarabe para la tos. Y estaba el del nene más chico, de Milo. Me da una tacita chiquitita de jarabe para la tos”, confesó.

Papu Gómez fue campeón del mundo en Qatar, donde jugó dos partidos

Gómez no informó el doping positivo

El Papu Gómez señala después que “al otro día me voy a entrenar y había doping sorpresa. Salieron sorteados quince y cuando hago el control antidoping, el doctor siempre pregunta si tomaste algo, que ellos tenían que declarar”.

El trasandino dice que “yo me olvidé que había tomado el jarabe. Entonces le digo ´sí, algún inflamatorio, pastillas para dormir y proteína´. No le informé del jarabe, porque si yo le decía no pasaba nada”.

“Pasa el tiempo y me llega por email, dos días antes de la final de Qatar, que había dado positivo. Fue un baldazo de agua fría. En la final de un Mundial, que te llegue una noticia así es horrible”, sostuvo el talentoso jugador.

Aclara que prefirió guardar silencio. “Esos dos días estuve muy mal, estuve con fiebre. No sé si fue por la noticia o qué. Mientras festejaba estaba con la cabeza puesta en qué iba a pasar”, manifestó

Papu Gómez, un olvidado en Argentina

Señala que después de lo acontecido, fue borrado por completo por sus ex compañeros y el medio en general.

“Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más”, confesó.

De todas formas indica que “hay que saber convivir con eso. Ni cuando estás allá arriba sos el mejor ni ahora sos el peor. Sólo hay que saber priorizar otras cosas”.

Actualmente analiza retirarse, con 36 años, luego de haber pasado al Monza de Italia pero no haber sumado minutos esta temporada, pues fue suspendido por dos años el 2023. Eso sí, antes quiere jugar algunos minutos.

“No me gustaría retirarme así, me gustaría retirarme adentro de una cancha. Prefiero que se retire el Papu y que vuelva Alejandro. Quiero volver a empezar. Un año o dos años, lo que sea. Capaz juego tres partidos y me retiro, pero quiero llegar hasta ese punto”, confesó.