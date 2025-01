Apenas un año y medio duró la experiencia del astro brasileño Neymar en Arabia Saudita. Luego que Al-Hilal pagara más de US$90 millones de dólares al PSG francés por su pase, apenas disputó siete partidos y finalmente se va de Medio Oriente.

Por medio de un comunicado oficial, el actual campeón de la Liga Saudí informó que “se llegó a un acuerdo con el jugador para poner término a la relación contractual de mutuo consenso”, y agregó que “se le agradece por lo que aportó con nosotros y le deseamos éxito en su carrera”.

Mientras que el propio Neymar utilizó sus redes sociales para confirmar su salida de Al-Hilal y escribió que “lo di todo por jugar y ojalá hubiéramos disfrutado juntos de mejores momentos en el campo”, ya que apenas disputó 428 minutos con este equipo.

Neymar pavimenta su vuelta a Brasil tras 12 años

Con su contrato finalizado en Arabia Saudita, ya están las condiciones dadas para que el atacante de 32 años vuelva a su país natal y sea la nueva contratación del equipo que lo formó futbolísticamente, como es el Santos, donde será compañero del venezolano Yeferson Soteldo.

Al respecto, el reconocido periodista Fabrizio Romano dio en su cuenta de X el famoso “Here we go!” que confirma la vuelta de Neymar a Brasil tras más de una década y anuncia que viaja en las próximas horas para hacerse los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato.

Mientras que la prensa brasileña apunta a que el anuncio oficial del arribo de su “hijo prodigio” se realice el viernes 31 de enero, y esperan que haga acto de presencia en Vila Belmiro el sábado 1 de febrero, cuando Santos juegue el clásico ante Sao Paulo por el campeonato estadual paulista.

Los números de Ney en Santos

Desde su debut profesional con el “Peixe” el 8 de marzo del 2009 hasta su salida definitiva al Barcelona en agosto del 2013, Neymar disputó un total de 225 encuentros, en los cuales registró 136 goles y 64 asistencias, además de ganar tres torneos paulistas, una Copa de Brasil, la Copa Libertadores 2011 y la Recopa 2012 a Universidad de Chile.