Muere jugador uruguayo envuelto en polémica por acusaciones de violencia intrafamiliar

Un hecho lamentable se conoció durante las últimas horas en Ecuador, porque se informó que el jugador uruguayo, Mathias Acuña , fue hallado sin vida en un hotel de la ciudad de Ambato, donde él se hospedaba con el objetivo de iniciar la pretemporada con el Mushuc Runa de aquel país.

El jugador con pasado en clubes como el Fénix y Liverpool de Uruguay, además del A E. Larissas y PAS Lamia 1964 de Grecia, se encontraba desde el mes de diciembre pasado usando una tobillera electrónica , tras una denuncia por violencia de género interpuesta por su expareja.

Mathias Acuna durante su paso por el AE Larisa de Grecia. (Foto: IMAGO)

Semanas atrás, el delantero había realizado unas duras declaraciones refiriéndose a este tema y señalando que “la jueza me explica que lo hacen por medida cautelar; no por ser culpable. En este país las leyes son así. También todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, la otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras”.

Finalmente, cerró aquellas declaraciones con un “Me da lástima, porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género”.

El medio Ovación de Uruguay informó que Johan Wilson, representante del futbolista uruguayo, confirmó que el jugador se quitó la vida.

Mushuc Runa extiende su pesar por la muerte de Mathias Acuña:

El cuadro ecuatoriano del Mushuc Runa, elenco donde Acuña había llegado en el mes de julio del 2024 teniendo un destacado rendimiento de 8 goles en 15 encuentros de liga, lamentó lo sucedido a través de las páginas y redes sociales instituciones del club, extendiendo sus condolencias a la familia y seres queridos del jugador.

El mensaje del club, que incluye una imagen del jugador, terminó con la frase “Paz en su tumba”.