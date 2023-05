Las redes sociales se encendieron al comentar la estatua que River Plate inauguró en honor a Marcelo Gallardo. El entrenador argentino, uno de los entrenadores más importantes en la historia riverplatense, fue inmortalizado en el Estadio Más Monumental de Núñez como agradecimiento a todo lo que dio al club.

Más allá de lo importante que es recibir este tipo de homenajes, lo que realmente llamó la atención esta pasada es el diseño de la obra en cuestión, ya que en la zona de la entrepierna destacó el tamaño del bulto que el autor de la obra trazó.

La propia autora de esta estatua, la argentina Mercedes Savall, afirmó al otro lado de la cordillera que el tamaño de esa zona en honor a Marcelo Gallardo fue algo expresamente pedido por los responsables de la obra.

“De redes me están diciendo muchas cosas, pero me pidieron específicamente que esa parte la exagere. Me lo pidió el comitente de la obra. Yo también me prendí la moto, porque esta cosa cultural del fútbol hay que expresarla de alguna manera y todo artista tiene su manera de interpretarlo”, señaló la artista en charla con A24.

En ese sentido, Mercedes sostuvo que “me gusta mucho disfrutar del pueblo y de lo popular de la hinchada, de todo ese mensaje que tiene el fútbol. Era una forma de darle un mensaje al hincha. No es algo fácil, porque es obvio que no le va a gustar a todo el mundo. Es algo natural y hay que jugársela”.

El diseño de la obra es bastante llamativo, ya que inmortaliza a Marcelo Gallardo levantando la Copa Libertadores de América, esa que ganó dos veces como entrenador (siendo una en la cara de Boca Juniors), pero claro, con una zona exagerada que sin lugar a duda llamará la atención de todos los que la visiten en el Monumental de Buenos Aires.

Cabe recordar que el Muñeco Gallardo ganó prácticamente todo lo que disputó como entrenador del Millonario. En total, el DT argentino levantó un torneo de Primera División, tres Copa Argentina, dos Supercopa, un trofeo de Campeones, una Copa Sudamericana, dos Copa Libertadores y tres Recopa.