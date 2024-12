FIFA anuncia controvertida medida para la edición 2024 de los premios The Best: Fecha y nominados

¡Oficial! La FIFA informó que finalmente los premios The Best 2024 no se realizará en una gala como nos tenía acostumbrados y que, finalmente, el anuncio de los ganadores y ganadoras de las diferentes categorías será en formato virtual.

La decisión fue adoptada por la imposibilidad de garantizar la asistencia de los nominados, ya que, la gala toparía con otros importantes eventos deportivos, como, por ejemplo, la final de la Copa Intercontinental que tendrá al Real Madrid y al Pachuca como animadores el miércoles 18.

¿Cuándo se realiza los premios The Best 2024 y dónde ver?

Finalmente, se conoció que los ganadores serán anunciados este mismo martes 17 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile , en un evento que se celebrará en Doha, Qatar.

La transmisión de este evento será gratuita y podrás verlo solamente vía streaming a través de la página web FIFA.com .

Nominados a los premios The Best 2024:

Mejor jugador del mundo

Dani Carvajal , España y Real Madrid

, España y Real Madrid Erling Haaland , Noruega y Manchester City

, Noruega y Manchester City Federico Valverde , Uruguay y Real Madrid

, Uruguay y Real Madrid Florian Wirtz , Alemania y Bayer Leverkusen

, Alemania y Bayer Leverkusen Jude Bellingham , Inglaterra y Real Madrid

, Inglaterra y Real Madrid Kylian Mbappé , Francia y París Saint-Germain/Real Madrid

, Francia y París Saint-Germain/Real Madrid Lamine Yamal , España y Barcelona

, España y Barcelona Lionel Messi , Argentina e Inter de Miami

, Argentina e Inter de Miami Rodri , España y Manchester City

, España y Manchester City Toni Kroos , Alemania y Real Madrid (retirado)

, Alemania y Real Madrid (retirado) Vinícius Jr., Brasil y Real Madrid

Mejor jugadora del mundo

Aitana Bonmatí , España y Barcelona

, España y Barcelona Barbra Banda , Zambia y Shanghái Shengli/Orlando Pride

, Zambia y Shanghái Shengli/Orlando Pride Caroline Graham Hansen , Noruega y Barcelona

, Noruega y Barcelona Keira Walsh , Inglaterra y Barcelona

, Inglaterra y Barcelona Khadija Shaw , Jamaica y Manchester City

, Jamaica y Manchester City Lauren Hemp , Inglaterra y Manchester City

, Inglaterra y Manchester City Lindsey Horan , Estados Unidos y Olympique de Lyon

, Estados Unidos y Olympique de Lyon Lucy Bronze , Inglaterra y Barcelona/Chelsea

, Inglaterra y Barcelona/Chelsea Mallory Swanson , Estados Unidos y Chicago Red Stars

, Estados Unidos y Chicago Red Stars Mariona Caldentey , España y Barcelona/Arsenal

, España y Barcelona/Arsenal Naomi Girma , Estados Unidos y San Diego Wave

, Estados Unidos y San Diego Wave Ona Batlle , España y Barcelona

, España y Barcelona Salma Paralluelo , España y Barcelona

, España y Barcelona Sophia Smith , Estados Unidos y Portland Thorns

, Estados Unidos y Portland Thorns Tabitha Chawinga , Malaui y París Saint-Germain/Olympique de Lyon

, Malaui y París Saint-Germain/Olympique de Lyon Trinity Rodman, Estados Unidos y Washington Spirit

Mejor entrenador del mundo en el fútbol masculino

Carlo Ancelotti (ITA) , Real Madrid

, Real Madrid Lionel Scaloni (ARG) , Argentina

, Argentina Luis de la Fuente (ESP) , España

, España Pep Guardiola (ESP) , Manchester City

, Manchester City Xabi Alonso (ESP), Bayer Leverkusen

Mejor entrenador/a del mundo en el fútbol femenino

Arthur Elias (BRA) , Brasil

, Brasil Elena Sadiku (SWE) , Celtic

, Celtic Emma Hayes (ENG) , Chelsea/Estados Unidos

, Chelsea/Estados Unidos Futoshi Ikeda (JPN) , Japón

, Japón Gareth Taylor (ENG) , Manchester City

, Manchester City Jonatan Giráldez (ESP) , Barcelona/Washington Spirit

, Barcelona/Washington Spirit Sandrine Soubeyrand (FRA) , París FC

, París FC Sonia Bompastor (FRA), Olympique de Lyon/Chelsea

Mejor arquero del mundo

Andriy Lunin , Ucrania y Real Madrid

, Ucrania y Real Madrid David Raya , España y Arsenal

, España y Arsenal Ederson , Brasil y Manchester City

, Brasil y Manchester City Emiliano Martínez , Argentina y Aston Villa

, Argentina y Aston Villa Gianluigi Donnarumma , Italia y París Saint-Germain

, Italia y París Saint-Germain Mike Maignan , Francia y AC Milan

, Francia y AC Milan Unai Simón, España y Athletic Club

Mejor arquera del mundo

Alyssa Naeher , Estados Unidos y Chicago Red Stars

, Estados Unidos y Chicago Red Stars Ann-Katrin Berger , Alemania y Chelsea/NJ/NY Gotham

, Alemania y Chelsea/NJ/NY Gotham Ayaka Yamashita , Japón y INAC Kobe Leonessa/Manchester City

, Japón y INAC Kobe Leonessa/Manchester City Cata Coll , España y Barcelona

, España y Barcelona Mary Earps, Inglaterra y Manchester United/París Saint-Germain

Premio a la afición de la FIFA

José Armando (Mex)

(Mex) Craig Ferguson (Esc)

(Esc) Guilherme Gandra Moura (Bra)

Premio Puskás la FIFA

Hassan Al Haydos (QAT) , Catar–RP China

, Catar–RP China Terry Antonis (AUS) , Melbourne City–Western Sydney Wanderers

, Melbourne City–Western Sydney Wanderers Yassine Benzia (ALG) , Argelia–Sudáfrica

, Argelia–Sudáfrica Walter Bou (ARG) , Lanús–Tigre

, Lanús–Tigre Michaell Chirinos (HON) , Costa Rica–Honduras

, Costa Rica–Honduras Federico Dimarco (ITA) , Inter de Milán–Frosinone

, Inter de Milán–Frosinone Alejandro Garnacho (ARG) , Everton–Manchester United

, Everton–Manchester United Mohammed Kudus (GHA) , West Ham United–Freiburg

, West Ham United–Freiburg Denis Omedi (UGA) , KCCA–Kitara

, KCCA–Kitara Paul Onuachu (NGA) , Trabzonspor–Konyaspor

, Trabzonspor–Konyaspor Jaden Philogene (ENG), Rotherham United–Hull City

Premio Marta de la FIFA

Delphine Cascarino (FRA) , Olympique de Lyon–Benfica

, Olympique de Lyon–Benfica Marina Hegering (GER) , Essen–Wolfsburg

, Essen–Wolfsburg Sakina Karchaoui (FRA) , Francia–Suecia

, Francia–Suecia Paulina Krumbiegel (GER) , Duisburg–Hoffenheim

, Duisburg–Hoffenheim Marta (BRA) , Brasil–Jamaica

, Brasil–Jamaica Nina Matejić (SRB) , selección sub-19 femenina de Serbia–selección sub-17 femenina de Inglaterra

, selección sub-19 femenina de Serbia–selección sub-17 femenina de Inglaterra Beth Mead (ENG) , Arsenal–West Ham United

, Arsenal–West Ham United Giuseppina Moraca (ITA) , Lazio–Bologna

, Lazio–Bologna Asisat Oshoala (NGA) , Barcelona–Benfica

, Barcelona–Benfica Mayra Pelayo (MEX) , México–Estados Unidos

, México–Estados Unidos Trinity Rodman (USA), Estados Unidos–Japón

Para esta nueva edición de los premios The Best, por primera vez, los aficionados pudieron votar en las categorías The Best al once masculino de la FIFA y The Best al once femenino de la FIFA. De acuerdo a la información publicada por la FIFA, los votos de los fans tuvo el mismo peso que los del panel de expertos.