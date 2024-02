Un verdadero escándalo se vivió en la Copa Argentina durante el encuentro entre Chacarita Juniors y Tigre. Fernando Brandán, jugador del funebrero, recibió un fuerte botellazo por parte de la fanaticada del Matador, obligando a la suspensión de la brega.

Más allá del violento acto que sufrió Brandán, lo que realmente encendió la polémica fueron los dichos de Néstor Gorosito, DT de Tigre. El ex Universidad Católica acusó al jugador del Chaca de “cabecear” la botella.

“Está mal, cómo van a arrojar eso. Después hay imágenes que son un poquito confusas. El jugador lo corre a uno de Tigre y cabecea la botella. Vi el video. No hay que tirar cosas, pero tampoco hay que cabecearlas. Lo vio todo el mundo, fíjate en el teléfono”, declaró el Pipo.

Estas palabras tuvieron respuesta por parte de Brandán, quien en charla con TyC Sports declaró que “es tristísimo, me duele en el alma que digan esas cosas. Antes que nada yo hubiera ido a ver cómo está, y lo primero que dijo fue esa barbaridad. Soy un amante y un apasionado del fútbol, y lo que menos voy a querer hacer es ir a poner mi integridad física por nada, porque no me da ventaja ni me suma para nada, al contrario”.

“No quiero enfocarme en Gorosito, si él se maneja de esa manera por algo es. Yo camino por el lado correcto y con la cabeza levantada, jamás voy a hablar de un colega, y si tengo que hablar algo, es cara a cara. Si Gorosito viene a mi casa a pedirle disculpas a mi familia, lo puedo perdonar”, agregó el afectado.

Para cerrar, Brandán manifestó que “yo estoy acostumbrado a que me insulten 15mil personas, pero mi familia no está acostumbrada a que yo llegue a mi casa y me pregunten, ‘papi, ¿por qué cabeceaste una botella?’. No sé qué estaba buscando Gorosito diciendo eso”,

Un castigo ejemplar

Obviamente que esta agresión contra Fernando Brandán no pasó colada. Tigre, por medio de un comunicado oficial, confirmó que dieron con el responsable de haber lanzado la botella y le aplicaron un durísimo castigo: Nunca más podrá ingresar al estadio.

“Tigre expresa su enérgico repudio al comportamiento de aquellos socios que, con su accionar, motivaron la suspensión del encuentro con Chacarita Jrs. Asimismo, informamos a todos los socios y socias que el club tomará las medidas necesarias y sancionará con expulsión y prohibición de por vida el ingreso al estadio a quienes arrojaron proyectiles al campo de juego”, escribieron.

