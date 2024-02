Néstor Gorosito mandó un notable desafío a la elite de sus colegas en Europa. El entrenador argentino, quien actualmente dirige a Tigre en su país, aseguró que trabajar como DT al otro lado de la cordillera es mucho más fácil que hacerlo en el viejo continente.

En charla con ESPN, el Pipo retó directamente a Jürgen Klopp y Pep Guardiola, afirmando que “dirigir en Europa es cien veces más fácil que acá. Yo quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, donde dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar. Me encantaría que Klopp venga y dirija una ratito a Deportivo Riestra”.

“Yo soy fanático de Guardiola, pero que venga a dirigir acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá, donde vos agarrás uno de 15 y metés uno de 40 palos que elije bien y que físicamente es mejor”, agregó.

En esa misma línea, el argentino sostuvo que “es completamente diferente Europa de Argentina. Es incomparable. Yo a veces a ustedes los escucho decir: ‘¿Pero por qué acá no juegan cada tres días?’. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración”.

“Tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa”, concluyó el ex Universidad Católica.

La comparación entre Erling Haaland y Lionel Messi

Además de estas polémicas declaraciones, Néstor Gorosito se dio el tiempo de comparar en ataque a tal vez los dos mejores delanteros que ha tenido Guardiola en sus equipos: Erling Haaland con Lionel Messi.

El Pipo opinó que “Haaland en su especialidad es una fiera muy agresiva, potente y fuerte. Tiene una mentalidad bien nórdica, con mucha personalidad. Cabecea estupendo, le pega muy fuerte con las dos piernas”.

“En el fútbol argentino haría muchos goles, pero a mí me gusta otra cosa. Aunque Haaland me encanta como delantero, pero crack hay uno solo y ese es Messi. Yo no lo conozco mucho pero Leo es extraordinario, un ejemplo para todos los chicos, familiero, papá, hijo, nunca comenta nada desubicado”, concluyó.

