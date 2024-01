El técnico Gustavo Costas comienza a hacer noticia como entrenador de Racing, porque en una entrevista confirmó que tiene prohibido la palabra Independiente, por su clásico rival, además del color rojo.

Fue en conversación con Olé, que el ex técnico de Palestino, confirma el gran amor que tiene por la Academia, tanto así que tiene condiciones con sus jugadores dentro del camarín.

Es tanta la rivalidad que tiene desde chico con Independiente, que en los primeros días de trabajo les dejó algunas cosas en claro a sus dirigidos, para no castigarlos después.

Aunque suene increíble, esto también lo hacía cuando estuvo en Palestino y otros equipos, donde manifiesta que es hincha de Racing desde el corazón, además que le pone un poco de cumbia al fútbol argentino.

Nunca de rojo

En la entrevista le recordaron que Maxi Salas, ex árabe y actualmente en Racing, dijo que desde Palestino no lo deja ocupar nada que sea rojo: “Y acá también, es algo de familia ya, je. En mi casa tampoco… Acá nadie puede usar el rojo. No tengo nada rojo…”.

Los periodistas Nicolás Montalá y Hernando Maderna, quisieron profundizar, ya que también fue técnico del Independiente de Santa Fe de Colombia, que tiene parte de su archirrival prohibido, además que la camiseta principal es de color rojo.

“Yo iba con una de color gris. Y ahí es donde gané más campeonatos: cinco. Y cada vez que salíamos campeones, nos daban la roja pero yo la llevaba en la mano. El equipo se llama Santa Fe, ja… Yo a ellos les hablaba siempre de Racing”, precisó.

Durante la entrevista mencionan que buscaron un registro para pillarlo vestido de rojo, algo que les fue imposible. Pese a todo esto, asegura que los hinchas de Independiente le tienen respeto.

“Yo nací y me crie acá en Avellaneda. Tengo muchos amigos hinchas de Independiente. Eran más de ellos que de los nuestros. Había que tener huevos para ser hincha de Racing en Avellaneda en esa época…”, finalizó.

