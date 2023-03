El ex crack de Universidad Católica, Nestor Raúl Gorosito, no la ha tenido fácil esta semana en medio de los nuevos problemas de conducta presentados por Brian Fernández. El actual DT de Colón se aburrió y cortó al ex delantero de La Calera que incluso días después fue noticia por una supuesta desaparición.

Pero el tema es otro: en entrevista con ESPN el Pipo elogió a Lionel Messi dejándole un mensaje. Gorosito le recomienda al 10 darse un espacio para jugar en el fútbol argentino antes de colgar los botines.

“Messi me irradia todo. No perdió el amateurismo, ganando 5-0 no quiere salir. Lo simple que es, nunca una declaración fuera de lugar. Se ve normal, solamente que es Dios jugando a la pelota”, dijo Pipo Gorosito.

Y vino el mensaje dirigido: “yo anteriormente, si hubiese sido familiar o amigo, le hubiese dicho: no vayas nunca más a jugar a la pelota a Argentina, que se mueran todos. Porque uno veía que sufría muchísimo junto a su familia. Hoy mi visión cambió y después hay que ver qué siente él. Pero yo le diría: regálate para tu vida tres, cuatro meses, no sé el tiempo, pero disfruta lo que sería jugar en Argentina para vos. No dejes el fútbol sin haber sentido el amor de todos los que te liquidaban y hoy te profesan un amor por el resultado final”.

“Hasta dijeron que tenía que ser suplente y quizás entrar sólo en los últimos minutos. Una locura. Los argentinos somos tan exigentes que nos hace tener el nivel de competencia que tenemos y por eso nos quieren en el mundo”, sentencia el Pipo.

Cabe recordar que Néstor Gorosito jugó en Universidad Católica entre 1994-95 y 1999-01. Y si Diego Maradona se puso la camiseta de la UC, ¿por qué no Messi?