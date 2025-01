Pablo Sánchez, el entrenador argentino de nutrido pasado por el fútbol chileno, rompió el silencio tras vivir una dolorosa pérdida. Hoy deté de Liga de Quito en Ecuador, Vitamina lamentó la trágica muerte de uno de sus jugadores.

Se trata de Marco Angulo, el ex futbolista de 22 años que perdió la vida el pasado 12 de noviembre, tras sufrir un accidente de tránsito el 7 de noviembre.

Angulo luchó varios días por su vida, pero no pudo sobreponerse a una fractura de pelvis, neumotórax derecho, edema cerebral, hemorragia subdural y hemorragia subaracnoidea postraumática. Además, el accidente fatal se llevó de este mundo a otros dos futbolistas.

ver también Impacto: ex seleccionado de Ecuador y compañero de chileno fallece a los 22 años

El lamento de Vitamina

En conversación con Studio Fútbol, Vitamina Sánchez abrió su corazón y la herida: “a mí nunca se me murió un compañero cuando yo era futbolista activo. Es la primera vez que me pasa, que se me muere un jugador, un chico de 22 años, y fue el primer compañero fallecido de muchos jugadores. Fue un golpe durísimo”.

Vitamina comparte su profundo dolor por la trágica partida de Marco Angulo en Liga de Quito.

El técnico rosarino sentencia que “ese semestre fue duro por muchos aspectos, pero el equipo tuvo una capacidad enorme para salir adelante a pesar de todos los problemas. Cada vez que se reponía de una situación, el grupo tomaba más fuerza”.

Publicidad

Publicidad

La carrera de Pablo Sánchez

Vitamina, de 52 años recién cumplidos, partió su carrera como entrenador en Banfield el 2007. Posteriormente dirigió a Rosario Central y Oriente Petrolero.

Luego de un break, arribó a Chile como DT de Universidad de Concepción la temporada 2013-14 para luego entrenar a O’Higgins, Everton y Deportes Iquique. Tras su salida de los bolivianos repitió en Oriente Petrolero; sumando Audax Italiano, Palestino y Liga de Quito.

ver también Brilló en Chile, lo llamó la Roja y hasta se nacionalizó: Se va a un campeón de Copa Libertadores

En su carrera como futbolista fue mediocampista, vistiendo las camisetas de Rosario Central, Feyenoord, Deportivo Alavés, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Quilmes.

Publicidad