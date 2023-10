Salomón Rondón celebró de la mejor forma su centenario en la selección de Venezuela, que tuvo también a Eduard Bello como uno de los titulares ante la Roja. El portentoso atacante de River Plate dejó varias muestras de su potencia física.

Como en aquella disputa de balón donde dejó a Gary Medel literalmente arrastrándose por el césped del estadio Monumental de Maturín. Esa jugada es una muestra del plan que ideó Fernando Batista para combatir a los zagueros de la selección chilena.

Así al menos lo dejó saber Rondón en una charla que tuvo con La Vinotinto TV en el pospartido de la gran victoria ante la Roja. “Han sido tiempos difíciles. Intenté buscar la solución. Hoy en día veo la luz al final del túnel. Soy una persona que no baja los brazos, me conocen bien. Saben lo que doy por la selección, lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado y nos ha costado”, apuntó el ariete de 34 años.

“Le agradezco al grupo de jugadores y al cuerpo técnico. He sufrido mucho en lo personal, que lo dejo para mí obviamente. Agradezco y disfruto este momento, que es bonito”, dijo tras llegar a 41 conquistas en 100 partidos jugados por el elenco llanero. Venezuela sueña con jugar un Mundial adulto por primera vez en la historia.

Por cierto, ese deseo también lo tiene Rondón. “Me siento más cerca del Mundial, sí. Pero tengo la cabeza bien amoblada. Me gusta caer rápido en el piso. Esto no ha terminado. Apenas comienza esto, van cuatro fechas en las Eliminatorias. La alegría se la dejamos al fanático. Esto es para ellos”, apuntó en la charla con el panel.

Rondón aplaude el aporte de Eduard Bello ante la Roja: “Debía aprovechar el gran espacio”

Rondón tenía conocimiento de la defensa de Chile y le transmitió eso a su compañero de ataque, Eduard Bello, quien disputó sólo el primer tiempo en el 3-0 de Venezuela ante la Roja. En la segunda parte, Freddy Turbina fue sustituido por Cristian Casseres Jr, compañero de Gabriel Suazo en el Toulouse.

“Habíamos trabajado los días después de Brasil. Vimos videos de Chile. La defensa no salía mucho y dejaba espacios. Teníamos que aprovechar eso. Intentaba fijar a los centrales. La idea era que no salieran a cortar. Soy compañero de equipo de Paulo Díaz y le gusta mucho salir a cortar. A Medel también, ya lo conocemos. Tenía que referenciarlos”, describió Salo Rondón.

Y prosiguió con más del planteamiento. “Que Eduard jugara por delante de mí porque había un espacio grande. (Rodrigo) Echeverría venía a pedir la pelota y generaba más espacio. Le decía a Eduard que se quedara ahí, que los centrales no van a salir. No pudimos hacerlo bien en el primer tiempo, pero el gol nos dio tranquilidad”, marcó también el portentoso atacante de vasto recorrido por Europa.

Eduard Bello también tuvo palabras al respecto. Las dejó en una charla con La Vinotinto TV. “Agradecido por todo el cariño y el respaldo de toda la gente. Las felicitaciones que recibí. La misión era ganar de local. El punto histórico en Brasil nos llenó de mucha más fuerza para respaldar este punto acá y que valiera mucho más. Esto confirma el buen trabajo que venimos haciendo. El grupo está muy unido, todos preparados para jugar. Muy contento y agradecido con el apoyo de la gente”, apuntó el ex jugador de Deportes Antofagasta.

¿Cuántos partidos ha jugado Eduard Bello por la selección de Venezuela?

Eduard Bello ha jugado 14 partidos por la selección de Venezuela. Suma dos goles y tres asistencias.

¿En qué lugar quedó Venezuela en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Venezuela suma siete puntos al cabo de cuatro encuentros y se ubica en el cuarto lugar de la tabla.

