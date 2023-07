El quiebre entre Arturo Vidal y Jorge Sampaoli es definitivo. La relación entre el ex técnico de la Roja y el volante de la Roja, que se había consolidado con el King haciendo magia en su rodilla recién operada para jugar el Mundial de Brasil 2014, hoy es pasado.

Sampaoli volvió a dirigir al chileno en Flamengo, pero Vidal terminó saliendo al Athletico Paranaense, fuera de la consideración del técnico: “me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, sostuvo el Rey Arturo tras su debut con el Furacao.

Poco después complementó que “para mí lo de Sampaoli es un tema cerrado. Ahora me di cuenta de lo que mucha gente me decía, de quién era, y nunca hice caso. Ahora me di cuenta de la persona que es, del entrenador que es y la verdad me siento feliz de ya no estar con él”.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se mostró en desacuerdo con Arturo Vidal recordándoles que no sólo Sampaoli lo ha tenido como actor secundario en el último tiempo, y entrenadores igual y más ganadores que el casildense lo han tenido en el banco.

“Voy a dar dos visiones. Una, es que de verdad Sampaoli lo ninguneó en varios partidos con Flamengo. Lo pudo hacer ingresar y no lo hizo. También lo hizo con Filipe Luís. Pero yo creo que abusó de la paciencia de Vidal en muchos partidos”, dijo Caamaño.

Caamaño y el mensaje a Vidal

El rostro de Radio Agricultura añade que “la segunda, y lo que le quiero recalcar a Vidal en esta declaración, en la que se equivoca, porque lo califica de perdedor a Sampaoli porque no lo hace entrar o no lo tiene de titular… Le voy a decir a Vidal, que es un dato y no una opinión: los últimos cuatro entrenadores lo tenían como suplente: Simone Inzaghi, Dorival Júnior, Vitor Pereira y Sampaoli”.

Caamaño sentencia que “Inzaghi es finalista de la Champions League con el Inter, Dorival es campeón de Copa Libertadores y Copa de Brasil. Sampaoli… Creo que es demasiado sangrar por la herida. No era necesario”.