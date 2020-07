Zinedine Zidane tira la pelota al córner en la dramática definición de la Liga: "No veo campeón al Real Madrid este jueves"

A falta de dos fechas para el final de la Liga de España, Real Madrid tiene cuatro puntos de ventaja sobre Barcelona, y en el caso de ganar este jueves ante Villarreal, será campeón.

Los merengues se medirán ante el Submarino amarillo en el estadio Alfredo di Stéfano desde las 15:00 horas, y si gana, es el monarca, pero el entrenador Zinedine Zidane manda la pelota al córner y dice que no se ve campeón.

"No me veo campeón... nunca sabes lo que puede pasar hasta que pasa. No firmo dos empates porque solo pensamos en ganar el partido de mañana, saldremos a muerte igual que el rival, que es muy bueno", indicó el francés.

El campeón del mundo agregó que "seguramente será el partido más duro. El Villarreal es un gran equipo, va a ser muy difícil, el más difícil de los últimos partidos".

Zidane le da instrucciones a su compatriota Ferland Mendy - Getty

"Hay mucho ruido alrededor pero tenemos que enfocar nuestra energía en el siguiente partido, todos los jugadores están pensando en el Villarreal porque lo que nos motiva es el día a día", insistió el estratega.

Además, Zidane dijo que la victoria es importante para darle alegría a los hinchas en momentos duros: "Pensamos en nuestra afición porque hay gente que lo pasó muy mal. El fútbol sirve para olvidar un poco lo del día a día. Trabajamos para conseguir cosas, pensamos en la afición que no puede venir a los partidos. Queremos que se sientan orgullosos de la plantilla".