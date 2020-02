Zinedine Zidane: "Pase lo que pase mañana vamos a pelear hasta el final, faltarán 12 partidos aún"

Este domingo a las 17:00 Real Madrid recibe al Barcelona con la obligación de ganarle para volver a la punta del campeonato.

Sin embargo, este sábado en conferencia de prensa, Zinedine Zidane, entrenador de los merengues, le bajó la presión al partido al ser consultado respecto a quién se juega más. "Ninguno. Pase lo que pase mañana vamos a pelear hasta el final, faltarán 12 partidos aún", aseguró.

Sobre la situación del equipo, el francés asume que "es un momento delicado, porque son tres partidos que no se gana en el estadio. Pero el que sabe de fútbol sabe que estas cosas nos pueden pasar. Necesitamos un ánimo positivo. No escuchamos lo que se dice, necesitamos a nuestra gente con nosotros del 1 al 90. Entiendo que la gente puede estar molesta, pero nosotros necesitamos a la gente y lo vamos a dar todo".

Para el final, Zidane reiteró que las críticas que ha recibido el estratega galo no son un tema para él. "Cada uno puede criticar y es lo que hacéis. Vosotros hacéis vuestro trabajo. Perdemos dos partidos y me van a criticar, eso ya lo dije. No es nuevo. Yo lo que tengo que hacer es seguir. Tengo a mis jugadores que son los mejores y vamos a intentar sacar este momento delicado adelante", cerró.