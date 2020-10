Vuelve el fútbol argentino: Esta es la programación de la Copa Liga Profesional 2020

Argentina es el país futbolizado que más le costó reanudar el fútbol desde que se paralizó en marzo pasado a causa de la pandemia del Coronavirus.

Pero no hay plazo que no se cumpka, ni deuda que no se pague y este fin de semana comienza la Copa Liga Profesional 2020.

El Racing Club de los chilenos Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias hará su debut el domingo 1 de noviembre a las 16:15 ante Atlético Tucumán.

Paulo Díaz y River Plate harán lo propio ese mismo día a las 21:15 ante Banfield por la Zona 3.

En tanto el Tucu Pedro Pablo Hernández jugará también ese domingo como visitante ante Central Córdoba a las 18:45.

Esta es la programación completa:

Viernes 30 de octubre

19.00 Gimnasia (LP)-Patronato (Zona 6)

21.10 Talleres-Newell's (Zona 4)

Sábado 31 de octubre

14.00 Aldosivi-Estudiantes (Zona 5)

16.15 Vélez-Huracán (Zona 6)

18.45 Argentinos-San Lorenzo (Zona 5)

21.15 Lanús-Boca (Zona 4)

Domingo 1 de noviembre

11.00 Defensa y Justicia-Colón (Zona 2)

14.00 Unión-Arsenal (Zona 1)

16.15 Racing-Atlético Tucumán (Zona 1)

18.45 Central Córdoba-Independiente (Zona 2)

21.15 River-Banfield (Zona 3)