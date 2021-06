¡Bomba! Bayern Múnich se pica con Robert Lewandowski y ahora va con todo por Erling Haaland

Una bomba es la que cayó en las últimas horas en Bayern Múnich, luego de que se filtrara que el club pretende hacerse con los servicios de Erling Haaland, todo en respuesta a las declaraciones de Robert Lewandowski relativas esuchar ofertas de otros clubes. Eso sí, los Bávaros no la tendrán fácil, ya que Real Madrid está cerca de lograr un acuerdo con el crack noruego.

Lewy cerró una de las temporadas más extraordinarias de su carrera en Alemania, superando el récord de anotaciones del legendario Gerd Müller en la Bundesliga. Sin embargo, su futuro con el Gigante de Bavaria no está asegurado.

"Sigo teniendo la mente abierta. Me siento muy bien en el Bayern, la ciudad es magnífica, es un gran club. Siempre he tenido curiosidad por aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Pero no sé si será en el fútbol o después de mi carrera, ni siquiera yo lo sé", dijo el polaco hace algunos días.

Las palabras del artillero polaco habrían caído pésimo en el München, y según reveló Bild, la directiva germana puso manos a la obra para reemplazarlo por Haaland en caso de una eventual partida.

"El Bayern Munich cambió de opinión y ahora sí está interesado en Haaland. El motivo de ese cambio es que Robert Lewandowski dejó las puertas abiertas a una posible salida del club", publicó el mencionado diario.

Robert Lewandowski y el Bayern tienen un vínculo vigente que a fines de 2019 fue extendido hasta el próximo 30 de junio de 2023 sin cláusula de salida, por lo que en caso de querer terminar la relación, ambos deberán alcanzar un acuerdo.

Por otro lado, los bávaros se dieron una voltereta y ahora sí irán por Erling Haaland, cuyo precio es de 150 millones de euros, y Borussia Dortmund no tiene intención alguna de hacer rebajas.

Pero el dinero no es el único obstáculo para el fichar al noruego de 20 años, ya que Real Madrid es el primero en la fila para contratar al delantero, y diversos medios internacionales dan su arribo a La Liga como algo prácticamente sellado.

Finalmente todo dependerá del propio Haaland, que pronto deberá decidir su futuro, en especial considerando que en el verano de 2021 se activa su cláusula de rescisión de 75 millones de euros.