Mbappé: "Lucas Hernández me dijo que vaya al Bayern Munich y en el fútbol nunca se sabe"

Kylian Mbappé ha dicho en reiteradas ocasiones que está tranquilo en el PSG, pero que le gustaría probar suerte en otros clubes.

El joven delantero francés no tiene apuro, pero sí los clubes que lo pretenden, como el Real Madrid y el Bayern Munich.

En entrevista con Bild de Alemania, Mbappé reconoció que su compañeros de equipo en la selección francesa, Lucas Hernández, lo invitó a jugar en el Bayern.

"Sí, Lucas me dijo que vaya al Bayern y en el fútbol nunca se sabe, pero ahora mismo estoy muy contento en el PSG", señaló.

A su vez, el ex Mónaco reveló que desde muy pequeño ha sido un gran admirador de Cristiano Ronaldo: "De niño soñaba con muchas cosas, sobre todo con una carrera como la de Cristiano Ronaldo. Cuando juega, alegra a todos los que le ven. Lo ha hecho 15 años... Todos los aficionados al fútbol le adoran".

Y aseguró que no puede compararse con él: "No soy tan bueno. Él ha hecho historia y yo llevo cinco años jugando, no nos podemos comparar. Hay pocos como él, solo con verlo he aprendido mucho".

Finalmente, sobre Thomas Tuchel, ex técnico del PSG y campeón de la Champions League con el Chelsea, afirmó: "Después de la Eurocopa le llamaré, porque tengo muy buena relación con él. Es fantástico tácticamente. Y un entrenador muy joven, será uno de los mejores en el futuro".