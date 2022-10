El talentoso volante chileno Felipe Méndez dialogó en exclusiva con RedGol en La Clave y contó detalles de lo que ha sido su paso por el fútbol ruso en el CSKA Moscú. Eso sí, el joven mediocampista no es solo trabajo y confesó que en sus ratos libres le gusta activar el modo city tour para conocer la capital de Rusia.

Víctor Felipe Méndez y su faceta de turista en Rusia: "En mis días libres me gusta poner una mantita en la Plaza Roja y sentarme a tomar mate"

Víctor Felipe Méndez fue el gran invitado que tuvo este viernes 7 de octubre un nuevo episodio de RedGol en La Clave, donde habló de todo. Además de lo que ha sido su adaptación al fútbol ruso en el CSKA Moscú, también confesó que le gusta ponerse en modo "city tour" para conocer Rusia.

Cuando no está entrenando o jugando partidos de la Liga Premier rusa, el talentoso mediocampista chileno aprovecha su primer paso fuera del fútbol chileno para darse una vuelta por las distintas atracciones del país. Pero uno de sus panoramas favoritos está bastante lejos de las discotecas o los excéntricos restaurantes.

Méndez, cuando se pone en plan turista, confesó que le gusta hacer un panorama de lo más tranquilo que hay. "Con mi novia, cuando tenemos días libres o en las tardes, nos vamos a algún parque o a la Plaza Roja a tomar un mate", apuntó de entrada.

"He podido conocer harto. Soy de Valdivia, donde hay muchas áreas verdes. Lo que más me gusta es poner una mantita en la plaza y sentarme a tomar un mate. El ambiente es súper agradable, solamente que llegó el otoño y los días han sido más lluviosos", añade.

Recientemente Víctor Felipe Méndes compartió en su Instagram registros de una visita al popular restaurant Ruski, pero él mismo dejó en claro que su panorama predilecto es ir a tomar unos mates con una mantita en la Plaza Roja. Donde de seguro solo puede comunicarse fluidamente con su novia o alguien que maneje el español, ya que reconoce que el idioma sigue siendo un tema para él, pero también le ayudan.

"El idioma es súper complicado, pero tenemos traductor en el equipo así que él me va explicando lo que el entrenador quiere de mí. Mi posición es similar a la de Unión Española, así que me he ido soltando, tengo compañeros que hablan español y se hace un poco más fácil", detalla.

Sobre lo que ha sido su arribo al CSKA, Méndez señala que está "muy contento. Cuando se presentó la oportunidad de venir al club no lo dudé en ningún momento y ahora estoy viviendo el momento y entrenándome al cien para seguir adelante".

"Un fisioterapeuta que habla español me preguntó qué diferencias había con el fútbol chileno y le dije que en Chile se juega un poco más y se juega más, en cambio acá es más físico. Estar acá puede ser un trampolín para saber si puedo estar en una liga más competitiva. El fútbol es más fuerte y más dinámico, las canchas son muy buenas, los estadios de alto nivel y el juego fluye más", detalla.

Sobre el momento que se vive en Rusia por la guerra, Méndez revela que "la verdad es que yo acá no tenía mucho conocimiento del tema que hace poco habían reservado gente para ir a Ucrania. Me enteré de eso en España con la selección porque con mi novia prendemos la tele y no entendemos lo que se dice".

"En Moscú está todo tranquilo, no hay de qué preocuparse, pero en los lugares más cercanos a Ucrania la situación está más complicada", concluyó.