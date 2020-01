Ver EN VIVO Venezuela vs Argentina por el cierre del grupo A del Preolímpico Sub 23

Esta noche se dará termino a la primera etapa del torneo sudamericano para algunas selecciones. Es el caso del Grupo A, que tendrá sus dos últimos duelos: Chile vs Colombia y Venezuela vs Argentina.

Este último será el que abra la jornada, con una Albiceleste que ya está clasificada a la siguiente fase, aunque asegurará el primer lugar del grupo en caso de que iguale o derrote a la Vinotinto.

Venezuela, por su parte, ya quedó eliminada del Preolímpico y solo jugarán por el honor esta tarde, además de aprovechar de despedirse con un triunfo ante Argentina, cuadro que irá con equipo suplente.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Venezuela vs Argentina por el cierre del grupo A del Preolímpico Sub 23?

Venezuela vs Argentina por el cierre del grupo A del Preolímpico Sub 23 jugarán hoy jueves 30 de enero a las 20:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Venezuela vs Argentina por el cierre del grupo A del Preolímpico Sub 23?

Venezuela vs Argentina por el cierre del grupo A del Preolímpico Sub 23 será transmitido en televisión por DirecTV Sports, a falta de confirmación, en los canales 610 (SD) 1610 (HD) y 683 (SD) de DirecTV.

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Venezuela vs Argentina por el cierre del grupo A del Preolímpico Sub 23?

Si buscas un link para ver en vivo y online Venezuela vs Argentina por el cierre del grupo A del Preolímpico Sub 23, podrás hacerlo en DirecTV GO.