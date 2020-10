Bayer Leverkusen vs Stuttgart: Fecha, horario y canales para ver a Charles Aránguiz en directo y online en la fecha 3 de la Bundesliga

Charles Aránguiz comenzó su aventura como capitán del Bayer Leverkusen esta temporada, suceso muy importante en la carrera del puente altino. Aunque el inicio del torneo no ha sido muy dulce para el volante. El ex Universidad de Chile no ha podido ganar junto a su equipo, con sendos empates ante Wolfsburgo y RB Leipzig, las aspirinas apenas suman dos puntos.

Arranque que contrasta con la actuación de la temporada pasada del cuadro alemán, ya que, terminaron en quinta posición con cupo a Europa League. Actualmente, el cuadro de las aspirinas marcha decimosegundo con un pobre rendimiento.

El partido se da en el marco de una nueva nominación del 20 de la Roja a la selección chilena, para los encuentros clasificatorios frente a Colombia y Uruguay con miras a Qatar 2022. Aránguiz va rumbo a cumplir 80 partidos por la selección absoluta.

En el primer curso como capitán de Charles Aránguiz, ya se ha hecho notar con la jineta en su brazo, destacando la labor del equipo y la responsabilidad del grupo en los resultados del Leverkusen. Una faceta que había sido poco conocida hasta el momento en un jugador de bajo perfil tanto dentro como fuera de la cancha.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Stuttgart y Bayer Leverkusen por la fecha 3 de la Bundesliga?



El partido entre Stuttgart y Bayer Leverkusen se llevará a cabo el día sábado 3 de octubre a las 10:30 de la mañana hora de Chile.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Stuttgart vs Bayer Leverkusen?



No hay canales que transmitan el partido por televisión.

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a Stuttgart vs Bayer Leverkusen?





El encuentro puede ser visto en vivo a través de la aplicación OneFootball.