Universidad de Chile salvó el invicto tras venir de atrás en el empate 2-2 contra Deportes Iquique en Concepción. La U registra tres empates en los últimos cuatro partidos, aunque a favor del Chuncho está en que precisamente Coquimbo Unido, Palestino y los celestes son rivales directos la parte alta de la tabla.

Es decir, la U se mantiene invicta y puntera, y no perdió contra los equipos que quieren arrebatarle el primer lugar de la tabla, con cuatro unidades de ventaja en lo más alto.

Tras descontar la desventaja de 0-2 contra Iquique, Gustavo Álvarez valoró “el espíritu amateur” de esta Universidad de Chile, lo que de inmediato hizo recordar el discurso de Jorge Sampaoli en el Chuncho.

En conferencia de prensa, Maximiliano Guerrero manifestó que Gustavo Álvarez “siempre nos dice en la charla que tenemos que jugar con el corazón, recordar el amateurismo que era meter y correr todas las pelota y jugar en la cancha que sea. Cuando jugábamos en el barrio era cancha de tierra y por eso jugar y llevar a cabo el plan de juego en cualquier cancha”.

Álvarez, el nuevo Sampaoli de la U para Johnny Herrera

Respecto a las palabras de Johnny Herrera, quien manifestó que Álvarez sí le recuerda a Sampaoli, Guerrero expuso que “la verdad que no lo escuché de Johnny, no sé lo que dijo, pero el profe tiene un poco de semejanza. Peleamos los primeros lugares, aunque son distintos equipos y momentos”.

“Del entrenador lo que me llama la atención es que como persona es muy bueno, te conversa para saber si estas comodidad, si tienes algo que mejorar. Afuera no es que lo conozca mucho, pero en lo futbolístico aporta mucho en mí, me ayuda a seguir creciendo. Es un súper buen técnico, trabaja todos los días para que seamos mejores, y corrige los errores”, agregó.

Confirmado: el discurso de Gustavo Álvarez en la U incluye el amateurismo que hiciera famoso Jorge Sampaoli en los azules.

Por último, consideró el favoritismo que algunos atribuyen a la U desde ya para ser campeones a fin de año: “Creo que más qué presión tenemos la motivación de los primeros lugares, que tenemos una diferencia. Una motivación es mejorar errores en cada partido para seguir sacando ventaja y no perder puntos. La gente nos toma como favoritos por ser el único invicto, pero tenemos los pies en la tierra para ir partido a partido”, sentenció Maxi Guerrero.

