El técnico español criticó el accionar de su equipo, dejando atónitos a los periodistas en la conferencia de prensa. Según Guardiola, el City no jugó bien.

¿Sobrada o realismo? Pep Guardiola tras golear al Arsenal: "Ganamos, pero no jugamos bien"

Una contundente victoria consiguió el Manchester City ante el Arsenal por la Premier League. Los ciudadanos se impusieron por 4-1 sobre los gunners y quedaron a solo dos puntos de distancia en la tabla de posiciones, pero con dos partidos pendientes todavía, por lo que ahora son los principales favoritos para ganar el título.

Se trató de un partido dominado de principio a fin por el equipo de Manchester. No hubo momento en que el City se viera menos que los de Mikel Arteta, contradiciendo a quienes creían que se iba a tratar de un partido parejo, entre los dos mejores equipos de la Premier en esta campaña.

Pero nada de eso pasó y de la mano de los intratables Kevin De Bruyne y Erling Haaland, se hicieron con una victoria muy cómoda y dejando contra las cuerdas al Arsenal, que se ha venido abajo en las últimas fechas, demostrando que la presión de pelear por el título los ha afectado.

Pero pese al panorama auspicioso, Josep Guardiola, DT de Manchester City, criticó el rendimiento de sus dirigidos. El español sorprendió a todos al señalar que no había quedado conforme con el rendimiento de sus dirigidos y que deben mejorar mucho para pelear por la corona.

"Ganamos, pero no jugamos bien. Fuimos pacientes y conectamos más con los jugadores de arriba, que mantuvieron bien el balón", reflexionó Pep en conferencia de prensa tras finalizar el partido.

Además le bajó el perfil a un partido señalado como "final" en la previa. "Es un partido importante, pero no decisivo. No podemos ser ingenuos: seguimos dos puntos por detrás del Arsenal. Los próximos tres partidos son realmente importantes. Estos tres encuentros dictarán lo que podemos hacer. No será fácil para nosotros", sentenció.

Sobre las dos figuras del encuentro, Guardiola destacó que "siempre hemos tenido una amenaza en ataque increíble, pero la conexión entre Erling y Kevin es extraordinaria. Tratamos de sacarle partido siempre que es posible".

Por último, siendo un poco más realista, Guardiola dio con la clave de que ahora estén con la Premier a su disposición. "El Arsenal hizo una gran primera vuelta, consiguió 50 puntos. Fue nuestro rival desde el primer día, pero en los malos momentos estuvimos ahí", cerró.