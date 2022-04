Este lunes se un escándalo sacudió el fútbol español después de que el medio El Confidencial filtrara unos audios de Gerard Piqué on el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Según esta publicación el futbolista del Barcelona y copropietario y consejero delegado de la empresa Kosmos pactó el cobro de una comisión por realizar la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Un día después, en conferencia de prensa, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue consultado por el caso y no tuvo pelos en la lengua para responder.

Al argentino le preguntaron si competía contra algo más que los futbolísticos y respondió: "De la misma manera que nosotros nos sentimos orgullosos de competir de la manera que competimos estos diez años, nos sentimos reflejados con los equipos que luchan por estar ahí cerca: Athletic, Sevilla, Real, Betis... Estamos en la misma bolsa".

Luego, afirmó: "Lo que sale en las informaciones que de cara a la Supercopa en Arabia no hay duda de que económicamente, por lo que sale en las informaciones, se favorecería a la Federación si van Real Madrid y Barcelona, ellos tendrán que explicarlo mejor y nos quedamos más tranquilos”.

"No entro en esas situaciones. Piqué más allá de ser un futbolista extraordinario es inteligente, tiene su empresa paralelamente y son gestiones que no van en comunión. Juega en el Barcelona, pero repito que queda claro por la información, si no hay una explicación más concreta de la Federación, que conviene que vayan Barcelona y Real Madrid, no es muy difícil de entender”, añadió.

En el ámbito futbolístico el Atlético de Madrid enfrenta este miércoles al Granada en el Wanda Metropolitano por la fecha 33 de la Liga española.

En la previa, Simeone lamentó las ausencias en su equipo: "Tenemos sus bajas y las de Herrera y José -Giménez-, que todavía están esperando incorporarse al grupo, que esperemos que sea después de este partido, más las de Felipe y Kondogbia. Tendremos seguro seis bajas".