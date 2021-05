Cristiano Ronaldo saca pecho y pone su currículum encima tras la mala campaña de Juventus: "Dejé huella en todos los países donde jugué"

El mejor equipo de Italia en los últimos años había sido Juventus, y se hizo más potente tras el arribo de Cristiano Ronaldo, quien pese a sus grandes campañas, no ha podido darle una Champions League a la Vecchia Signora.

El cuadro de Turín, además, este año no pudo ganar la Serie A, que fue para Inter de Milán, y apenas se clasificó a la próxima Liga de Campeones. Pese a esos números, el Bicho saca pecho y se siente conforme por lo realizado en la temporada.

"La vida y la carrera de todos los grandes jugadores están marcadas por altibajos. Año tras año nos medimos con grandes jugadores y retos ambiciosos, así que siempre tenemos que dar el máximo. Este año no pudimos ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por un título merecido. Sin embargo, tengo que dar valor a todo lo que conseguimos en esta campaña con el Juventus a nivel de equipo y personal", escribió el luso en su cuenta de Instagram.

La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí los objetivos que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero", agregó el ariete, que marcó 29 tantos en la Serie A.

Cristiano en el último partido de la Juve - Getty

Por último, Cristiano Ronaldo sacó a relucir todos sus grandes registros, tras sus pasos por Manchester United y Real Madrid.

"Marqué más de cien goles por un club en Inglaterra. España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué", señaló.