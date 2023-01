Para nadie es un misterio que el portugués José Mourinho se ha ganado varios enemigos por su forma de ser. El exitoso entrenador sabe lo que es ser a veces arrogante y pesado, tanto en la victoria como en la derrota, algo que para algunos cae bastante mal y lo hacen ver como un verdadero “villano”.

Sin embargo, hay una persona que fue incluso más lejos y afirmó que Mou está pintado para ser el malo de una película de acción, pero no de cualquier filme, sino que ser el antagonista de James Bond en la aclamada saga del 007.

Sam Mendes, el responsable de las películas “Skyfall” y “Spectre” de la saga del agente secreto, respondió en una reciente entrevista con The Guardian que “¿Un gran villano para James Bond? José Mourinho. No hay nada mejor que eso, ¿verdad?”.

El perfil de Mou para el director calza perfecto para el malo de una película del 007, sobre todo considerando que en Skyfall el papel de villano fue interpretado por Javier Bardem (Silva) y en Spectre el antagonista de Bond fue Christoph Waltz (Blofeld).

Una más que interesante “oferta” para The Special One, quien actualmente esta dirigiendo al AS Roma de Italia. Quién sabe, tal vez un salto a la pantalla grande sea algo ideal para el portugués cuando decida alejarse del fútbol de manera definitiva.