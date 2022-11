Durante la jornada de este miércoles 30 de noviembre se definen los países del Grupo C que clasifican a octavos de final del Mundial de Qatar 2022 con dos emocionantes partidos que se disputan al mismo tiempo.

Argentina enfrenta a Polonia en un partido de vida o muerte para los trasandinos que podrían quedar primeros o incluso eliminados del Mundial. Mientras que Arabia Saudita juega ante Méxicoque aún se ilusiona con clasificar a octavos de final.

¿Cómo va en vivo la tabla de posiciones del Grupo C?

¿Cómo van los cruces de octavos de final hasta ahora?

La selección que termine primero del Grupo C enfrentará a Australia que terminó segundo del Grupo D, mientras que el equipo que finalice en segunda ubicación jugará ante Francia que quedó primero del Grupo D. Hasta ahora estos son los cruces de octavos de final confirmados en el Mundial:

Duelo 1: Países Bajos vs Estados Unidos

Países Bajos vs Estados Unidos Duelo 2: Inglaterra vs Senegal

Inglaterra vs Senegal Duelo 3: 1°C vs Australia

1°C vs Australia Duelo 4: Francia vs 2°C

Francia vs 2°C Duelo 5: 1°E vs 2°F

1°E vs 2°F Duelo 6: 1°F vs 2°E

1°F vs 2°E Duelo 7: 1°G vs 2°H

1°G vs 2°H Duelo 8: 1°H vs 2°G

Tras eso, en los cuartos de final jugarán los ganadores de los duelos: 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6 y 7 vs 8.

Estos son los partidos restantes de la fecha 3 del Mundial y su transmisión

Jueves 1 de diciembre:

Grupo F: Croacia vs Bélgica – 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

– 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13. Grupo F: Canadá vs Marruecos – 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

– 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports. Grupo E: Japón vs España – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

– 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports. Grupo E: Costa Rica vs Alemania – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

Viernes 2 de diciembre:

Grupo H: Corea del Sur vs Portugal – 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

– 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports. Grupo H: Ghana vs Uruguay – 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

– 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13. Grupo G: Serbia vs Suiza – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

– 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13. Grupo G: Camerún vs Brasil – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

Así van en vivo todos los grupos del Mundial de Qatar 2022: