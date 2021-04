Guardiola le devuelve el elogio a Marcelo Bielsa: "La gente dice que no gana títulos. Denle el Manchester City y los ganará"

Este sábado, el Manchester City recibe al Leeds United en un nuevo enfrentamiento entre Josep Guardiola y Marcelo Bielsa. Ambos entrenadores se han demostrado su respeto mutuamente y Pep reconoció su asombro por las palabras del Loco.

"Guardiola es un hombre mágico", fueron las declaraciones del ex DT de La Roja en la previa del choque, a lo que el español señaló: "Estoy abrumado, me siento raro, él es un gran competidor, intentaré no estar débil después de esas palabras porque él puede hacer lo que quiera, estoy abrumado, no sé si es porque es la persona más honesta".

"Cuando tengo la oportunidad de hablar con él, estoy seguro de que lo que dice es lo que cree. Él no dice ni hace nada para los medios o por las repercusiones. Es por eso que estoy abrumado, porque todo el mundo sabe el respeto y la admiración, la forma en que me ayudó en mis comienzos y siempre estará en mi corazón, es por eso que siempre digo 'wow'. Siento que no me lo merezco porque una persona que puede buscar o descifrar los secretos de lo que vas a hacer o cómo vas a jugar, es él", agregó un emocionado Pep en conferencia de prensa.

Guardiola fue más allá y afirmó que "la gente dice que no ha ganado títulos, denle el Manchester City y los ganará. Los jugadores siempre mejoran con él. Eso significa que el entrenador es bueno".

Finalmente, el DT del City habló sobre el encuentro ante el equipo de Bielsa: "Por su ética laboral, su conocimiento sobre el juego, sé lo duro que va a ser, pero por suerte estamos preparados para competir, porque además de éste, estamos a tres partidos de ser campeones y mañana tenemos otra oportunidad de dar un gran paso".

