Mariano Andújar, portero de Estudiantes, se agarra a combos con hinchas: "Me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido"

Este martes Estudiantes de La Plata derrotó por 3-2 como visita a Huracán por la Liga Profesional de Argentina, ocasión en la que registró un hecho de violencia.

El arquero del equipo forastero, Mariano Andújar, explotó contra los hinchas locales y se dirigió directamente hacia la reja para lanzar un par de golpes de puño.

El incidente fue captado en un video que se hizo viral durante la noche de ayer, por lo que el ex arquero de la selección argentina tuvo que salir a dar explicaciones.

"No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, al presidente y vice de Estudiantes", señaló el guardameta en su Instagram.

"A las tres o cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas", añadió.

"Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club q me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol. Gracias a todos los que puedan comprender mi reacción. Y muchas gracias a la familia pincha por tantos mensajes de cariño", finalizó.

Estudiantes es puntero de la Liga Profesional Argentina con dos victorias en dos partidos. En la próxima fecha el ex equipo del chileno Alejandro Osorio recibirá a Lanús.