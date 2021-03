Pellegrini y el presente de Bravo en el Betis: "Claudio lo ha hecho bien y mal"

Manuel Pellegrini y Claudio Bravo viven días felices junto al Real Betis, elenco con el que militan sextos en La Liga de España pese a la caída en el Derbi Sevillano, manteniéndose a tres puntos de distancia de meterse en zona de Europa League.

Sin embargo no todo es color de rosa para los chilenos, ya que las constantes lesiones del portero no le han permitido afirmarse como titular bajo los tres tubos, algo que era el anhelo del Ingeniero a principio de temporada.

Tras las dos primeras dolencias que sufrió con la camiseta del Betis, Bravo regresó directo al equipo estelar, pero tras la tercera debió conformarse con la banca debido al buen rendimiento de Joel Robles durante su ausencia.

"Tenemos un plantel para disputar Copa y Liga, en ambos hemos tenido variaciones en las formaciones para hacerlo lo mejor posible, tanto en la portería como en otras posiciones depende de muchísimos factores", comenzó diciendo Pellegrini hoy en conferencia.

El Ingeniero detalló que" Claudio (Bravo) lo ha hecho bien y mal, Joel (Robles) lo ha hecho bien y mal, como todos los jugadores durante la temporada".

El estratega chileno intentó alejarse de los favoritismos y preferencias personales, explicando que su meta siempre es buscar la mejor alternativa en pos de los verdiblancos.

"Hay que tener en cuenta que es lo mejor para el equipo, uno trata de equivocarse lo menos posibe en el once titular y luego están los cambios durante el partido, mañana veremos cuál es el mejor once para el partido independientemente de los nombres", reflexionó,

El ingeniero se prepara para enfrentar al Levante por la jornada 28 de La Liga.

Por último, Manuel Pellegrini se refirió a la caída en el Derbi Sevillano, pero no se quedó en los lamentos y prefirió enfocarse en lo que se viene en la recta final de La Liga:

"El partido ante el Sevilla era muy especial, pero hay once finales más, si mantenemos el rendimiento ojalá nos permita el puntaje para alcanzar el objetivo del club", cerró.

Si te gusta el fútbol internacional tanto como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.