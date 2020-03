Papu Gómez devastado en Italia: "Lo que vivimos en Bérgamo es terrible, no estoy bien y todo es tristeza"

Hasta antes del parón obligado de las competencias deportivas alrededor del mundo, el Atalanta disfrutaba su clasificación a los cuartos de final de la Champions League con victoria ante Valencia.

Sin embargo, la contagiosa irrupción del coronavirus nubló el horizonte en Italia y Bérgamo es una de las zonas más afectadas de Italia, el país europeo con más casos y fallecidos por Covid-19.

Alejandro Gómez se refirió al momento que vive en medio de la cuarentena y el testimonio del jugador argentino del Atalanta es devastador.

“Mi estado de ánimo no es bueno. La situación del país no es la mejor, uno trata de ser positivo, pero cada día hay noticias feas. Cuando te levantas y miras las noticias te entra tristeza. No se puede hacer otra cosa que quedarnos en casa, ser positivos y esperar que todo esto pase pronto”, dijo el Papu a Sky sport.

Agregó que “en los últimos cuatro años con Atalanta hemos dado mucha felicidad a una ciudad entera, pero lo que vivimos ahora es algo terrible, que todavía no sé explicar. No afecta sólo a Bérgamo, sino a toda Lombardía y toda Italia. Somos el país más afectado”.

Sentencia que “deberíamos estar felices por nuestros resultados como club, orgullosos, pero ahora tenemos que pensar en las familias que están sufriendo”.