Novia de Paulo Dybala se declara bisexual y revela que quiere casarse con el crack de la Juventus

Oriana Sabatini, cantante, actriz, modelo y actual novia del jugador de la Juventus, Paulo Dybala, hizo noticia en las últimas horas luego de revelar en sus redes sociales que es bisexual, pese a que siempre aseguró estar en contra de las etiquetas.

La talentosa mujer de 24 años actualmente vive en Italia junto al crack de la Vecchia Signora, y en una ronda de preguntas y respuestas de Instagram entregó detalles de su relación con el argentino además de su propia orientación sexual.

"Sos bisexual", le escribió un seguidor en la caja de veradero y falso, a lo que la cantante respondió: "¿verdadero? Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí".

Esta no es la primera vez que Sabatini se refiere a su vida íntima, ya que hace algunos años en una entrevista con Clarín ya había comentado algo parecido.

"No soy lesbiana. Que yo sepa me gustan los hombres. Lo que dije es que lo más importante son las personas. Cuando te gusta alguien es su alma, no pasa por la imagen ni por si es hombre o mujer. No sé si soy lesbiana o bisexual pero no quiero tener prejuicios"", dijo en dicha ocasión.

Oriana Sabatini también se dio el tiempo de dar detalles de su vida junto a Paulo Dybala, asegurando que "me ayuda a crecer y ser mejor persona todos los días".

La mujer además reafirmó sus planes junto La Joya de la Juventus: "me gustaría casarme y Paulo lo sabe. Antes de ser madre, me gustaría casarme. Creo en el orden de los pasos: noviazgo, convivencia, matrimonio y maternidad".

Sabatini y Dybala viven juntos en Turín.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini son pareja desde mediados de 2018, cuando el trasandino la contactó a través de un mensaje de Whatsapp invitándola a salir. La modelo respondió y tiempo después se volvieron inseparables.

Hoy por hoy los novios viven en Turín, donde comparten un hogar y tienen planes a largo plazo de formar una familia juntos.