Ivana Knoll, conocida como Miss Croacia, fue un personaje más de Qatar 2022. La modelo croata captó todas las miradas cuando asistió a los estadios de la Copa del Mundo a apoyar a su selección, llamando la atención de todo tipo de fanáticos en suelo qatarí.

Pero no solo fueron los aficionados los que se mantuvieron atentos a la presencia de la modelo, sino también algunos futbolistas. A casi un mes del término de la cita planetaria, Knoll reveló que recibió mensajes de varios mundialistas mientras estaba en Qatar.

"Algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos de los jugadores pedían 'perdón por lo de mañana' antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!", contó en diálogo con Barstool Sports.

La modelo que fue escogida como la más bella de Croacia en 2016 no reveló los nombres de los mensajeros, pero dio a entender que se trata de los rivales de su selección. En Qatar 2022, Croacia enfrentó a Marruecos, Canadá, Bélgica, Japón, Brasil y Argentina.

Knoll dejó en claro que asistió al Mundial solo para apoyar a Croacia y por eso no prestó atención a los mensajes que le llegaron. “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo", aseguró.

Para recordar, Miss Croacia acompañó a su selección en los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018, pero fue en Qatar 2022 donde ganó mayor popularidad. Aunque no toda la atención fue buena, pues durante la Copa del Mundo se informó que jeques qataríes le tomaron fotos para denunciarla por su vestimenta.