Miguel Pinto se sincera tras su paso por Colo Colo: "Me enriquecí profesionalmente en muchos aspectos"

Tras un traumático año en Colo Colo, donde lucharon por no perder la categoría por primera vez en su historia, Miguel Pinto emigró a la Unión Española de Jorge Pellicer, sin embargo, el portero agradece su paso por los albos.

El experimentado arquero chileno conversó en extenso con La Tercera, donde recordó su época junto a los de Gustavos Quinteros y es claro en reconocer que pese a su pasado en Universidad de Chile no se arrepiente de haber defendido la casaquilla alba.

"Claro que no (me arrepiento). Fue una temporada donde me enriquecí profesionalmente en muchos aspectos y pude entregar algo de mi experiencia al crecimiento de mis compañeros más jóvenes", reveló el guardameta.