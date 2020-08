Nuevo problema en Barcelona: Martin Braithwaite no se quiere ir y niega ofertas de otros clubes

Días complejos se viven al interior de FC Barcelona, pues desde que asumió Ronald Koeman como nuevo técnico culé se está viviendo una verdadera reestructuración de la primera plantilla.

Ya se sabe que Lionel Messi comunicó que se quiere marchar del club; Luis Suárez y Arturo Vidal fueron comunicados que no son parte del proyecto deportivo, y Ivan Rakitic está prácticamente listo como nuevo fichaje de Sevilla.

En ese sentido, el delantero danés Martin Braithwaite conversó con el diario BT sobre su futuro y aseguró que, a pesar de llevar solo un semestre en el equipo catalán y registrar 11 apariciones y un gol, quiere quedarse y hacer valer su contrato de cuatro años.

El delantero danés no tiene pensado dejar el club catalán. (FOTO: Getty)

“Siendo honestos, no he hablado con nadie de cambiar de club, ni siquiera he pensado en ello. Solo pienso en cómo prepararme para jugar bien en Barcelona la próxima temporada. Estoy hambriento por jugar y ganar muchos títulos”, expresó.

“Me veo mucho tiempo ahí todavía (Barcelona). Lo que pase en el futuro solo lo sabemos yo y mi agente, hablo mucho con él, confío en él. No charlamos solo de fútbol, sino de todo, y en esas conversaciones no se ha hablado para nada de otros clubes, así que no hay nada al respecto”, aseguró el delantero.

Recordemos que el atacante llegó de Leganés y como reemplazante de emergencia del uruguayo Suárez y el francés Ousmane Dembélé, quienes por sus lesiones a mitad de temporada complicaban al cuadro catalán. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus, ambos jugadores se lograron recuperar y terminar la temporada.